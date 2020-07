Des recettes santé avec Teheiura

Teheiura s’associe avec l’animateur Cauet pour proposer des vidéos de recettes fraîches et « healthy » sur sa chaîne YouTube. Le deux premières sont déjà en ligne.

Après sa 4e participation à Koh Lanta – qui a conforté son image de meilleur candidat de l’émission malgré les échecs – et avant la parution de son autobiographie le mois prochain, le Polynésien le plus connu des Français se lance un nouveau défi : proposer sur sa chaîne YouTube des recettes rapides, simples et saines. La série s’intitule « Les légumes et les fruits frais partent en live », et le commis de cuisine du chef n’est autre que Cauet, l’animateur vedette de NRJ. Déjà au menu : les tartines de tagliatelles de courgettes, et le carpaccio de fraises au basilic. Mangez vos légumes et vos fruits, puisque c’est un vrai aventurier qui vous le dit !