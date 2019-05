Shell tue le suspense sur la Tahiti Nui Va’a

Shell Va’a a confirmé sa domination sur la Tahiti Nui Va’a en dominant encore largement la deuxième étape vendredi entre Tautira et Pirae.

Shell Va’a est à 54 kilomètres de rééditer sa performance de 2017 : remporter les trois étapes de la Tahiti Nui Va’a. Les rameurs de l’équipe d’Albert Moux ont remporté vendredi la deuxième étape de l’édition 2019, entre Tautira et Pirae. Ils avaient remporté la première étape jeudi matin entre Mataiea et Tautira. Il reste à parcourir la dernière étape demain samedi, les 54 km entre Pirae et Mataiea.

Ce vendredi, une nouvelle fois, Shell a fait la course en tête pendant tout le parcours le long de la côte est. Shell a bouclé l’étape en 3 heures 48 minutes et 39 secondes. Derrière, Air Tahiti a terminé deuxième avec une minute et 48 secondes de retard (3h 50’ 27’’) et EDT Va’a troisième à deux minutes et vingt secondes (3h 50’ 49’’). Les rameurs de Shell s’élanceront samedi avec plus de six minutes d’avance au classement général sur leurs poursuivants Air Tahiti. Le suspense sera faible pour la victoire au classement général.