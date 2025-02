Six bodyboarders tahitiens invités à Pipeline

La Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship se tiendra du 25 février au 10 mars cette année. Accessible uniquement sur invitation, elle réunira 96 pointures du bodyboard, parmi lesquelles, cette année, six Tahitiens : Hakahei Huuti, Manea Fabish, James Omitai, Thibault Casabianca, Dayven Faua et Tahiri Tehei. Ces aito, qui ont fait leurs preuves lors des épreuves locales, sont bien décidés à tout donner face aux légendes telles que le multiple champion du monde américain, Mike Stewart, le Hawaiien Jeff Hubbard, ainsi que l’Australien Damian King, également invités. Ils organisent une levée de fonds pour financer leur déplacement.

Le rendez-vous est pris. Les meilleurs bodyboarders du monde se retrouveront à Pipeline entre le 25 février et le 10 mars pour la Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship. Cette épreuve ne fait plus partie du circuit mondial, mais son organisation a été reprise il y a cinq ans par Hanalei Ahn, un local du North Shore qui souhaite continuer à accueillir la crème de la discipline sur ce spot mythique. Cette année, 96 riders sont inscrits sur la liste de départ, avec parmi eux six Tahitiens : Hakahei Huuti, Manea Fabish, James Omitai, Thibault Casabianca, Dayven Faua et Tahiri Tehei.

En bodyboard, « on peut nous aussi faire quelque chose »

Des bodyboarders locaux qui voient leurs noms inscrits aux côtés de ceux de l’Américain Mike Stewart, couronné champion du monde à neuf reprises, du Hawaiien Jeff Hubbard, trois fois champion du monde et quatre fois vainqueur à Pipeline, ainsi que de l’Australien Damian King. Une aubaine pour les athlètes tahitiens qui sont décidés à montrer que, comme en surf, le bodyboard tahitien a aussi sa place à l’international. « On veut montrer qu’à Tahiti il y a du niveau parce que le bodyboard s’est fait un peu oublier ici. On a l’impression d’être un sport mis à l’écart alors que le surf a toujours été privilégié. Nous, on veut montrer qu’on est là et que l’on peut nous aussi faire quelque chose », confie Thibault Casabianca.

Pour ces riders locaux qui doivent couvrir ce déplacement à Hawaii sur fonds propres, cette épreuve représente un investissement important. Pour payer les frais de transport, d’hébergement et d’inscription, quatre d’entre eux organisent donc des levées de fonds depuis plusieurs semaines. « Certains d’entre nous viennent tout juste de terminer l’école et ne travaillent pas encore. Nous organisons donc des ventes de plats depuis quelques semaines et puis nous avons aussi ouvert une cagnotte pour financer tout ça », confie Thibault, qui invite tous ceux qui le souhaitent à faire des dons directement ici.