Six femmes vont rejoindre la Polynésie à la rame depuis le Pérou, pour la bonne cause

Originaires du Sud-ouest de l’hexagone, six femmes, athlètes de haut niveau en sauvetage côtier, ont quitté le Pérou ce mercredi pour parcourir 8 000 km à la rame pour rejoindre la Polynésie. Un défi pour la bonne cause : promouvoir le sport chez les plus jeunes. Un sujet de notre partenaire Outremers 360° avec 20 Minutes.

18 ans après Maud Fontenoy, Alexandra Lux, Itziar Abascal, Stéphanie Geyer-Barneix, Emmanuelle Bescheron, Marie Goyeneche et Margot Calvet se sont élancées du Pérou pour rallier la Polynésie à la rame, à travers l’opération Cap Optimist. Une aventure humaine et physique pour ces femmes qui vont parcourir 8 000 km à la force des bras, allongées sur un paddleboard.

« Notre aventure, c’est avant tout pour promouvoir le sport-santé, l’activité physique au quotidien, et l’importance du sport pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête », a expliqué Emmanuelle Bescheron, interrogée par 20 Minutes. « L’idée, c’est de tenir 90 jours environ, de faire la traversée sans objectif chiffré et sans assistance, au moins jusqu’à l’arrivée dans les eaux polynésiennes » ajoute Alexandra Luz. « C’est vrai qu’à la base, on est des compétitrices. Mais pour ce défi, on ne parle pas de timing, ni de vitesse, ni de distance. On n’est pas à la recherche d’une place ou d’un chrono, mais d’une aventure humaine hors-norme ».

Dans leur épopée, nourrie par le récit du Kon Tiki, les six athlètes seront tout de même suivies par un bateau d’assistance, avec à bord un skipper et son second, une kiné-ostéopathe, une infirmière de bloc et Alexandra Le Mouel, la cheffe du projet et co-fondatrice de l’association Hope Team East, à l’origine de cette traversée, précise 20 Minutes. Alexandra Luz, qui n’est pas à sa première traversée, a débuté en 2009 dans l’Atlantique nord, pour soutenir Stéphanie Geyer-Barneix, nageuse-sauveteuse, ancienne championne du Monde, qui s’est battue contre 4 cancers.

En 2019, Alexandra Luz et Stéphanie Geyer-Barneix avaient par ailleurs participé à la Watermana de Huahine, aux îles Sous-le-vent. « C’est vraiment une course légendaire pour les Watermen, avec comme mot d’ordre « ne vous attendez à rien, préparez-vous à tout ». On y apprend à se dépasser, à accepter les conditions, à partir sans savoir quand on va finir, ni combien de kilomètres exactement on va faire. Bref, le pur défi sportif et humain », se rappelle Alexandra Luz.

Les six athlètes, ainsi que l’association Hope Team East, veulent, à travers cette traversée, sensibiliser les jeunes sur la nutrition. Elles ont par ailleurs monté un projet scolaire, « Un défi dans mon école », dans des établissements de l’Hexagone et Papeete. « Nous les conseillons sur la préparation mentale et physique, en apportant des conseils nutritionnels pour que les enfants le réalisent tous ensemble » explique Emmanuel Bescheron. Pour Alexandra Luz, le sport « c’est important quand les enfants sont en bonne santé, mais également quand ils sont touchés par la maladie ».

Ces femmes engagées ont également mis en place un programme permettant de faire entrer le sport dans les services d’oncologie pédiatrique, notamment à Bordeaux, Bayonne et Mont-de-Marsan, et, d’après 20 Minutes, bientôt au Centre hospitalier de Polynésie française. « Il permet aux enfants en cours de traitement de pouvoir faire des jeux et des activités physiques pour les mettre dans une bulle qui les sort de leur traitement quotidien », explique encore Alexandra Luz.

