Six mois ferme pour avoir dérobé du matériel informatique dans des écoles

Un jeune homme comparaissait ce mardi pour avoir commis des vols à répétition dans deux écoles de la presqu’île. Il a été condamné à six mois de prison ferme.

Lazare, vingt ans, a la nostalgie de l’école. Il aime l’école à tel point qu’il pénètre en douce dans les établissements scolaires de la presqu’île. Non pas pour étudier à la lueur d’un « mori pata » mais pour voler, et parfois quand l’inspiration lui vient, badigeonner de peinture les murs ou les bureaux des instituteurs.

Entre avril et mai 2018, il lui est reproché par sept fois d’avoir pénétré dans l’école Ohi Teitei, mais aussi dans l’école Heitamahere, parfois accompagné ou pas de collègues mineurs. Et comme de temps à autres il faut bien se restaurer, il a fait aussi un saut au snack Rani, toujours de nuit. Tablettes, ordinateurs sont ses objets de prédilection. À l’école Ohi Teitei, ce ne sont pas moins de 10 tablettes qu’il a subtilisées et revendues pour des sommes allant de 3 000 à 10 000 Fcfp. À l’école Heitamahere, ce sont deux ordinateurs portables qui ont fait les frais de sa visite. Globalement il a volé pour un montant total de 680 000 Fcfp de matériel. À son casier, 11 condamnations, toutes pour vols à part une pour stupéfiants. Alors qu’il était mineur, il a commis sept infractions, là aussi des vols.

« Pourquoi tu cambrioles les écoles ? » l’interroge le juge. « J’sais pas, pt’être parce que c’est pas loin de mon quartier ». « Quand tu cambrioles les écoles, ce sont les enfants que tu voles, tu y penses à ça ? » Pas de réponse, l’accusé semble être ailleurs, le regard vide. Le juge poursuit, « Je vais être cruel, mais est-ce-que tu réfléchis de temps en temps ? ». Lazare fait non de la tête. Actuellement à Tatutu où il purge 33 mois de prison pour plusieurs peines cumulées, il dit suivre des activités scolaires et compte trouver du travail à sa sortie

La procureure s’interroge : « À quelle peine allez-vous le condamner ? Il doit sortir en janvier 2022, les faits sont anciens, mais leur multiplicité fait qu’à cause de lui une multitude d’enfants n’auront pas accès à ces outils pédagogiques (…) Juridiquement un sursis est possible, mais ce serait envoyer un mauvais signal. Je requiers donc une peine d’un an de prison, dont six mois avec sursis et un TIG de 105 heures.»

Le tribunal a suivi les réquisitions de la procureure puisque Lazare a été condamné à six mois de prison ferme.