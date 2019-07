Six mois ferme pour tentative d’agression sexuelle 

Mardi matin le tribunal correctionnel jugeait le cas d’un homme pour agression sexuelle sur une jeune femme en 2016. Il a écopé d’une peine de prison de 12 mois dont 6 avec sursis et obligation de soins. Il fera l’objet d’une inscription sur le fichier des délinquants sexuels.

Les faits remontent à 2016. Une jeune femme regagnait son véhicule au niveau du Cesc lorsqu’un homme s’est approché d’elle. Alors qu’elle s’asseyait dans sa voiture, celui-ci l’a plaquée contre son siège et lui a fait comprendre de manière abrupte et imagée qu’il attendait des faveurs sexuelles. Il lui a mis la main sur la bouche et soulevé son t-shirt. « Il m’a pris en otage », déclarera la victime en larmes à la barre.

La jeune femme n’a du son salut qu’à l’arrivée inopinée d’un cycliste, ce qui a provoqué la fuite de l’agresseur. La jeune femme a de suite été déposer plainte, et l’homme a été arrêté alors qu’il s’enfuyait dans le quartier de Ste Amélie.

L’homme âgé de 24 ans à l’époque des faits souffre, selon les experts, d’une pathologie mentale. Il serait potentiellement dangereux et le risque de récidive est important. À la barre, il a expliqué ne pas comprendre ce qui lui est arrivé. « J’ai eu une pulsion, je ne sais pas ce qui m’est arrivé. C’est la première fois. »

Quand le juge lui a demandé de relater les faits, celui-ci n’a pas employé les termes crus qu’il a utilisés lors de l’agression. « Je lui ai demandé de sortir avec moi. » raconte-t-il penaud. « Ce n’est pas tout à fait les mots que vous avez employés », lui rétorque le juge.

La jeune femme qu’il a agressée était présente . Appelée à la barre, elle a fait face à son agresseur, et n’a pas hésité à témoigner, des sanglots dans la voix. À l’issue de son témoignage, l’homme s’est excusé auprès d’elle.

Si la victime s’est montrée courageuse en affrontant son regard, elle garde des séquelles de son agression. Toutefois, le fait d’avoir témoigné à la barre a agi sur elle comme une thérapie.

Les faits ont été requalifiés en « tentative d’agression sexuelle » et l’homme a été condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis et obligation de soins. Il a été aussi inscrit sur le fichier des délinquants sexuels.