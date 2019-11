SOJA : « Notre musique se marie bien avec l’atmosphère des îles »

SOJA arrive à Tahiti pour un concert événement le 16 novembre place To’ata. Les huit membres du groupe sont très excités et impatients pour leur première visite au fenua. Reconnu à l’international et habitué des plus grands festivals, ce groupe reggae aux influences multiples délivre des messages de paix et de tolérance à travers le monde. Leur musique engagée, rythmée et envoûtante séduit depuis plus de 20 ans. SOJA entretient également une relation très étroite avec ses fans.

SOJA sera sur scène place To’ata samedi 16 novembre. En plus de 20 ans d’activité depuis sa création en 1997, SOJA a parcouru le monde et s’apprête à découvrir Tahiti pour la première fois. Le groupe donne environ 120 concerts par an depuis 10 ans, et même plus de 200 dans ses jeunes années, mais n’a jamais eu l’opportunité de se produire en Polynésie française. Trevor Young, guitariste et vocaliste du groupe décrit l’impatience qui règne chez SOJA.

Originaire de Washington D.C. et fondé à la fin des années lycée, SOJA ou « Soldiers of Jah Army » est influencé par la culture rastafari et plus particulièrement par la chanson Recruiting Soldiers for Jah Army de Peter Tosh. Huit membres composent aujourd’hui le groupe, pour autant d’esprits créatifs. Référencé comme un groupe reggae à l’origine, SOJA demeure un style difficile à identifier. Il incorpore dans sa musique des influences rock, hip hop et même country pour ne pas être catalogué. Le groupe cherche en permanence à se renouveler et à jouer une musique qui ressemble à ses membres et à leurs styles. La musique de SOJA est à tout le monde et pour tout le monde.

Le reggae est en général très apprécié sur les territoires insulaires. Tahiti ne déroge pas à la règle et le concert de SOJA devrait être un grand moment de partage rastafari. Trevor Young l’affirme, le mariage est évident entre la musique reggae et les îles.

Les chansons de SOJA délivrent un message général d’unité, que le monde ne forme qu’un, qu’il faut s’aider les uns les autres et protéger le monde dans lequel on vit. SOJA défend des causes qui lui semblent justes avant tout. Au-delà de la musique, le groupe s’engage et soutient de nombreuses causes politiques et humanitaires qui lui tiennent à cœur selon les événements. Le groupe s’est impliqué dans la défense de l’Amazonie, les ouragans à Porto Rico, les blessés et anciens combattants de l’armée américaine mais aussi contre la cruauté animale. Des événements, des concerts sont organisés par le groupe comme récemment à Washington D.C. en faveur des personnes sans abri. Après Tahiti, SOJA ira jouer en Nouvelle-Calédonie puis au Mexique avant de retourner en studio finir un album dont la sortie est prévue l’année prochaine. Le groupe entretient une relation de proximité étroite avec ses fans, surtout les plus fidèles. Une affiche spéciale pour Tahiti a été réalisée sur Facebook sur l’événement du concert et la question a été posée pour savoir quelles chansons le public voulait entendre. Le groupe prend en compte des suggestions qui lui sont faites par les fans qui assistent à ses nombreux concerts à travers le monde. Cela permet « aux fans de se sentir comme des membres du groupe », explique Trevor Young.