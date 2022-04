Solidarité féminine : le foyer Pu O Te Hau reçoit 135 000 francs et des dons en nature

Le Conseil des femmes de Polynésie a reçu mardi, au sein du foyer Pu O Te Hau, sa marraine Katai Rey qui a remis un chèque de 135 00 francs au nom des épouses militaires, ainsi que Frida Tchung qui a apporté des dons en nature au nom du personnel des douanes, des finances publiques et de la chambre territoriale des comptes.

Un chèque de 135 000 francs ainsi que des dons en nature de produits d’hygiène ont été remis au foyer Pu O Te Hau de Pirae qui accueille des femmes victimes de violences intrafamiliales. Plusieurs membres du Conseil des femmes, présidé par Minarii Chantal Galenon, y ont reçu Katai Rey, la marraine 2022 de la fédération, qui leur a remis le chèque au nom des épouses militaires. C’est Frida Tchung qui leur a remis les dons en nature au nom du personnel des douanes, des finances publiques et aussi de la chambre territoriale des comptes.

Pour rappel le Conseil des Femmes a pour but de fédérer les associations œuvrant en faveur de l’amélioration continue de la condition et des droits des femmes et enfants en Polynésie française. Ses principales actions sont les suivantes :

Partager les bonnes pratiques.

Etablir un lien de solidarité entre les diverses associations-membres dans la recherche d’un progrès économique, social et culturel.

Soulever auprès des autorités concernées les problèmes juridiques, économiques, sociaux, sanitaires intéressant les droits de la femme et de la famille dans la société.

Œuvrer pour protéger et défendre les droits de la femme et de la famille.

Avec communiqué.