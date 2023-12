L’association SOS Village d’Enfants a lancé ce vendredi l’édition 2023 de son opération “Les Sapins du cœur”. Cette année, 13 arbres ont été décorés. Comme chaque fois les visiteurs sont invités à faire un don dans l’urne placée devant le sapin qu’ils préfèrent. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour les découvrir dans le hall du Hilton de Faa’a. Les fonds serviront à financer des projets en faveur des 45 pensionnaires de l’établissement.

Comme chaque année à la même période, depuis 2016, l’association SOS Village d’enfants lance sa grande opération caritative de Noël. Elle a officiellement démarré ce vendredi au Hilton de Faa’a. Pour cette 7e édition, 13 entreprises ont accepté se joindre à la cause des enfants en s’acquittant de la somme de 100 000 francs. Toutes ont donc décoré un sapin qui est exposé dans le hall de l’hôtel. Sous chacun, une urne est placée et les visiteurs sont invités à glisser un don dans celle de leur sapin favori. Une fois récoltés, ces dons seront reversés, en plus des participations de chaque entreprise, à l’association SOS Village d’enfants dans le but de financer des projets en faveur des pensionnaires. Ils servent « directement aux enfants » qui peuvent ainsi profiter d’activités assez onéreuses « mais qui leur apportent énormément », précise Ludovic Dupont, directeur du Village. On parle entre autres d’ateliers voile, de séances de médiation animale, d’activités extrascolaires diverses, mais aussi de financement d’études à l’étranger.

L’an dernier, l’opération avait rapporté 1,5 million de francs à la structure qui compte 45 enfants répartis dans 10 fare. Mais l’établissement, n’est pas en son plein effectif. « Nous sommes à la recherche de deux mères SOS », explique la direction. Embauchées à temps plein, en CDI, ces professionnelles seront chargées d’accueillir une fratrie et d’accompagner les enfants jusqu’à leur majorité. Pas nécessairement besoin d’être diplômée selon Ludovic Dupont, l’expérience en tant que mère pouvant primer même si « un Bafa ou CAP petite enfance est toujours un plus ». Si vous souhaitez participer vous aussi au bien-être de ces enfants « qui méritent une vie ordinaire », vous avez tout le mois de décembre pour faire vos dons directement dans l’urne du sapin que vous préférez.