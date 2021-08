Surf : Jérémy Florès annonce la fin de sa carrière pro après Teahupo’o

À 33 ans, le surfer réunionnais a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière sportive professionnelle à la fin de la saison. Le champion français devrait donc participer à sa dernière compétition à la Outerknown Tahiti Pro du 24 août au 3 septembre.

Pas une « retraite », mais un « nouveau chapitre », l’occasion de « passer à autre chose ». C’est ainsi que Jérémy Florès a annoncé, sur les réseaux sociaux, sa décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle. « Depuis que je suis devenu papa mes priorités ont complètement changé, je veux être à 100% présent pour ma famille, explique le surfeur de 33 ans. Ces dernières années je n’ai pas mis suffisamment d’efforts dans ma préparation. Je n’avais plus cette hargne que j’ai pu avoir avant et ça ne pardonne pas contre cette nouvelle génération de surfeurs extrêmement bien préparés à tous les niveaux ». Les résultats plutôt décevants de ces derniers mois ont joué : « même si je le montrais moins, ça me fait toujours autant ch… de perdre », rigole-t-il. Mais celui qui pointe aujourd’hui à la 25e place du classement mondial part tout de même avec un des plus beaux palmarès du surf français. Avec quatre victoires d’étape sur le Championship Tour, dont deux à Pipe, une à Hossegor en 2019, il s’est classé à 6 reprises dans le top 10 mondial de la entre 2007 et 2019.

Jeremy Florès tire donc sa révérence après avoir goûté à l’expérience olympique au Japon, où il s’est classé 9e. Il a même été le premier à trouver un « tube olympique », comme le rappelle L’Équipe, sur le spot pourtant avare en belles vagues de Tsurigasaki. Et avant cette nouvelle vie, « pleine de projets, de surfs trips à rattraper entre potes », il participera aux deux dernières étapes du circuit pro 2021. À savoir la Corona Open de Mexico, à Barra de la Cruz… et la Outerknown Tahiti Pro, dont la « waiting period » s’étend du 24 août au 3 septembre. C’est sur le spot de Teahupo’o que Jérémy Flores avait signé une des victoires les plus marquantes de sa carrière en remportant, en 2015, une finale très tactique contre le Brésilien Gabriel Medina. Le numéro 1 mondial ne sera pas du voyage à Tahiti. Mais pour le surfeur réunionnais, c’est une ultime occasion de briller.