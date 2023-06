Surf : Kauli Vaast et Vahine Fierro se rapprochent de la qualification olympique

Les championnats du monde de surf ISA se poursuivent jusqu’à mercredi au Salvador. Sur les côtes d’Amérique centrale, Kauli Vaast poursuit sa mission dans la phase de repêchages. Vahine Fierro, n’est, elle, qu’à deux rounds de la finale. Outre un titre de champion du monde, la compétition permet aussi de décrocher un billet pour les JO 2024, dont l’épreuve de surf est organisée à Teahupo’o. Pour cela, nos Tahitiens doivent finir meilleurs Européens de l’épreuve. Et c’est bien parti.

Sans être impériale, Vahine Fierro déroule. Victorieuse de sa première manche, en tout début de compétition, la surfeuse des îles Sous-le-Vent a ensuite terminé deuxième des quatre suivantes. Suffisant pour se hisser au 6e tour du tableau principal, l’avant-dernier avant la finale mondiale. Une manche que la Tahitienne va disputer dans la journée, face à deux autres françaises, Pauline Ado et Johanne Defay. Un tour 6 des plus importants pour la surfeuse de 23 ans, durant lequel elle a l’opportunité de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ado et Defay sont les deux seules autres européennes encore en lice et cette dernière étant déjà qualifiée pour l’olympiade, Vahine Fierro n’a plus que la Basque à écarter.

Pour cela, la Tahitienne doit impérativement se classer dans les deux meilleures de la manche, et espérer voir Pauline Ado échouer à la troisième place. Si les deux femmes s’en sortent toutes les deux, il faudra attendre le tour suivant, voire la finale.

Kauli Vaast a une victoire de la qualification olympique

Sorti du tour principal après avoir échoué au 4e tour, le surfeur de 21 ans bataille désormais dans le tableau des repêchés. Le chemin vers la finale se dessine donc plus long que prévu, avec six tours à franchir pour le jeune Tahitien, lequel s’en sort très bien pour le moment. Après avoir remporté sa série du 6e tour de repêchage, puis pris la deuxième place du 7e tour, Kauli Vaast, dernier représentant français côté messieurs, a remporté les deux tours suivants haut la main, s’offrant même la meilleure performance de la compétition, avec une vague à 9,43 pts et une manche à 16,93.

Ce mardi, il reste encore une manche à disputer au Tahitien, celle du 10e tour des repêchages. Probablement l’une des plus importantes de sa jeune carrière, puisqu’elle concerne la qualification olympique. Dans cette course aux Jeux de 2024, le surfeur de la Presqu’île doit terminer meilleur Européen de la compétition. Son dernier concurrent en lice est justement son prochain adversaire, l’Espagnol Gonzalo Gutierrez.

Outre la qualification pour ces Jeux disputés à domicile, un succès dans ce 10e tour de repêchage permettrait au Tahitien de poursuivre la compétition jusqu’à demain mercredi, où l’attendraient deux nouveaux tours de repêchage avant une éventuelle finale, ultime marche vers le titre mondial.