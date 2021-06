Surf : la Réunionnaise Johanne Defay, victorieuse en Californie, devient n°2 mondial

La 6e manche du circuit pro de surf se déroulait dimanche en Californie. Le Surf Ranch Pro, vague artificielle créée par le célèbre surfeur Kelly Slater, a réussi à la Réunionnaise de 27 ans qui emporte la victoire et se place au second rang du classement mondial, un petit mois avant les tant attendus Jeux olympiques de Tokyo. Par notre partenaire Outremer 360°.

Il y a trois semaines, Johanne Defay se retrouvait en finale de l’étape de Rottnest Island. Ce weekend, la Réunionnaise ne laisse pas passer l’occasion et prend la plus haute marche du podium.

Dans une manche finale jouée sur deux passages, Johanne Defay score 8,70 points puis 7,93, soit un total de 16,63, la plaçant 0,40 points devant l’Hawaïenne Carissa Moore, quadruple championne du monde et n°1 mondial. « Je suis vraiment impressionnée par le niveau du surf des femmes ici au Surf Ranch, a déclaré Defay. Carissa (Moore), Sally (Fitzgibbons) et Tatiana (Weston-Webb) ont toutes fait un excellent travail. C’est la première fois que je participe à deux finales d’affilée et je suis très contente de mes résultats ».

Cette belle performance de l’athlète française confirme une série plus qu’encourageante. C’était en effet la première fois que Johanne Defay participait à deux finales d’affilée en circuit pro, cette victoire lui permet de marquer des points au classement mondial la propulsant de la 5e à la 2e place, mais c’est aussi une mise en confiance indéniable alors que les Jeux olympiques de Tokyo approchent à grand pas.