Surf olympique : Duru et Medina font le show, Toledo, et JJ Florence éliminés

Après Kauli Vaast une demi-heure plus tôt, Joan Duru s’est lui aussi qualifié pour les quarts de la compétition olympique de surf, en signant deux vagues magistrales, notées au dessus de 9, pour un total à 18,13. Il retrouvera le Tahitien en quarts de finale, un stade également atteint ce lundi matin par Gabriel Medina, crédité d’un tube à 9,9. En revanche Filipe Toledo, Ramzi Boukhiam et John John Florence se sont arrêtés au stade des 8e. La compétition a été suspendue à midi.

Tranquille, Joan Duru. Comme depuis le début de la compétition, le Landais de 35 ans affiche un large sourire, détendu. Il faut dire que le capitaine français a fait le show ce lundi matin passe de Hava’e, en décrochant le meilleur total du jour, 18,13 (avec deux gros tubes à 9,10 et 9,03) face au redoutable Mexicain Alan Cleland Quinonez, lui aussi hauteur d’une performance relevée (15,17). « C’est incroyable, j’ai eu des vagues parfaites, les conditions grossissent pour l’instant tout va bien », souffle le représentant tricolore, qui malgré son apparente décontraction n’a « rien pris à la légère » face à son adversaire, « l’un des meilleurs sufeurs au monde, super fort dans les tubes ».

Au prochain tour, Duru retrouvera Kauli Vaast pour une place en demi finale. « C’est un peu dommage, mais c’est comme ça, on est devenus super proches ces dernières années… », regrette le doyen de l’équipe, qui annonce d’ores et déjà « une très belle série, dont celui qui passera ira au bout », de la compétition. Une ambition appuyée par une partie de tableau plus favorable pour les Français : le vainqueur du duel Vaast-Duru retrouvera en demies soit le Péruvien Alonso Correa, soit le Japonais Reo Inaba. Des adversaires potentiels qui, à l’image des deux Français, évoluent dans une division inférieure au Championship Tour.

Medina frôle le 10

Dans la deuxième partie du tableau masculin, la plus relevée sur le papier, des têtes sont déjà tombées. Le Sud-Africain Jordy Smith, 7e mondial, le Brésilien Filipe Toledo, double champion du monde sortant et le n°1 mondial John John Florence sont tous passés à la trappe. Même issue pour le populaire marocain Ramzi Boukhiam, battu par le Brésilien Joao Chianca au terme d’un duel épique dans de grosses conditions (18.10 à 17.80). Autre Brésilien qualifié, l’un des meilleurs surfeurs de Teahupo’o, Gabriel Medina, auteur d’un barrel à 9,90 pour un total de 17,40, contre Kanoa Igarashi, vice-champion olympique sortant. Enfin, l’ultime 8e de finale disputé dans la matinée, entre deux pensionnaires du CT, a vu l’Australien Ethan Ewing prendre le meilleur sur le Japonais Conor O’Leary.

Trois duels entre surfeurs d’un même pays

Outre le duel entre Kauli Vaast et Joan Duru, et celui entre le Péruvien Alonso Correa et le Japonais Reo Inaba, les deux autres quarts de finales verront s’opposer les deux Brésiliens Gabriel Medina et Joao Chianca, et enfin deux Australiens : les n°3 et 5 mondiaux Jack Robinson et Ethan Ewing. Reste à savoir quand ces manches pourront avoir lieu, puisqu’il reste les 8e de finale féminins à disputer, après l’interruption de la compétition ce lundi à la mi-journée en raison de la dégradation des conditions.