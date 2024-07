La surfeuse de Huahine, qui a fait son entrée cette nuit dans l’étape Sud-africaine des Challengers series WSL, a dominé son heat et obtenu la meilleure note du tableau. Une grande forme qui est de bon augure pour les huitièmes de finales, prévus la nuit prochaine… Et pourquoi pas pour les JO, dans moins d’un mois à Teahupo’o.

Lire aussi : le Championship Tour s’éloigne pour Mihimana Braye, Kauli Vaast en mission

15,00, meilleure note du heat et de tout le tableau. Vahine Fierro a « allumé le feu » à la Ballito Pro cette nuit, comme s’en réjouissent les commentateurs de la WSL. La Tahitienne, dispensée de premier tour, a fait son entrée dans la troisième étape des Challengers series, en Afrique du Sud. Plutôt par la grande porte, malgré des conditions « exigeantes », des vagues capricieuses et tassées – pas sa spécialité -, et un vent fort, qui a obligé les organisateurs à interrompre ce deuxième tour féminin. Il reprendra la nuit prochaine et doit être suivi, si la météo le permet, des huitièmes de finales. Vahine Fierro pourra partir confiante pour son duel contre l’Américaine Kirra Pinkerton, arrivée deuxième de son heat avec un petit 10,70 et qui pointe à la douzième position des Challengers Series

La Tahitienne de 24 ans, très suivie par les médias internationaux depuis sa victoire à la Tahiti Pro 2024, tient elle la sixième place de ce classement, juste en dessous de la barre de qualification au Championship Tour et à l’élite mondiale, son objectif depuis plusieurs années. Il restera quoiqu’il arrive trois étapes (Us Open en août, Ericeira Pro fin septembre au Portugual et Saquarema Pro au Brésil le mois suivant) avant de choisir les cinq qualifiées. Avant ça, il y aura bien sûr, pour Vahine, l’épreuve de surf de JO à Teahupo’o, dans moins d’un mois.

Kauli Vaast, autre qualifié olympique, n’a pas surfé cette nuit à Ballito et devrait attendre encore avant son seizième de finale contre trois Brésiliens.