Tahiti Fashion Week 2023 : Hokulea remporte le concours de mannequin

Les défilés de la Tahiti Fashion Week 2023 ont pris fin vendredi avec la soirée Poerava. Un évènement couronnée par la victoire de Hokulea, une jeune étudiante en droit de l’université de Polynésie et mannequin photogénique, au concours de l’agence Brave Model Management. Cette 9e semaine annuelle du style et de la mode n’est pas terminée puisque des showrooms de créateurs sont organisés ce samedi et ce dimanche, toujours à l’hôtel Intercontinental de Tahiti.

La soirée a commencé avec les défilés des créateurs locaux tels que Aloha Tahiti, Hinano Life, Tropical Luxury, Flyingcloud, et Tahitian Move, suivis par des performances de magie de Max Le Riochet, champion de France, et de Will Spade du Tahiti Magic Show. Les créateurs Mutiny, Gaëlle F, Miliani Créations, Tahiti Glamour, et Jahia K ont ensuite présenté leurs créations, suivis par une performance de danse du groupe Tahiti Ora de Tumata Robinson. Enfin, la proclamation des gagnantes et le défilé des créations d’Elvis Pompilio ont clôturé la soirée.

L’événement annuel, qui met en avant les créateurs locaux s’inspirant de la culture Maohi et du Pacifique, a rassemblé des stylistes, des créateurs, des artisans locaux et des bijoutiers pour présenter leurs collections lors de 12 défilés uniques. Cette année, l’événement a été soutenu par des créateurs internationaux tels qu’Elvis Pompilio, qui a commencé sa carrière en tant que modiste dans les années 80 et a connu un grand succès dans le monde de la mode. Le concours de mannequins a attiré quatorze jeunes filles, qui ont été évaluées selon les critères internationaux des mannequins. L’agence Brave Model Management offre aux gagnantes la possibilité de se rendre à Milan pour passer des tests photos et peut-être décrocher une carrière internationale.

La Tahiti Fashion Week est un événement ouvert à tous les amoureux de la mode, offrant une expérience unique pour découvrir la mode polynésienne et encourager la création locale. Cette année, l’événement a été marqué par la présence d’Elvis Pompilio, un artiste talentueux et créatif qui a travaillé avec de nombreuses personnalités telles que Madonna, Sharon Stone, et Harrison Ford. Aujourd’hui, il continue de collaborer avec certains créateurs et a une relation privilégiée avec la maison Hermès pour laquelle il crée des modèles uniques.

