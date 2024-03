Tahiti Fashion Week : le casting du concours de mannequins est ouvert

La 10e édition de la Tahiti Fashion Week se tiendra du 23 au 25 octobre prochains, et ses organisateurs lancent dès à présent la recherche de nouveaux visages pour le concours de mannequins.

Défiler durant les trois jours de la Tahiti Fashion Week, et peut-être s’envoler pour Milan et démarrer une carrière de mannequin professionnel, c’est ce que propose Alberto Vivian chaque année aux jeunes filles polynésiennes. Styliste de renom, ce Milanais qui vit depuis plus de 30 ans à Tahiti a d’abord amené au fenua un autre regard sur la mode, avant de se tourner vers les créateurs polynésiens qu’il encourage et met en scène chaque année lors de cet événement.

La 10e édition de la Tahiti Fashion Week se tiendra les 23, 24 et 25 septembre prochains à l’Intercontinental de Faa’a. Un décalage de trois mois – elle a traditionnellement lieu en juin – qui s’explique par le nombre important d’événements prestigieux prévus cette année, expliquent les organisateurs.

Mais il n’est pas trop tôt pour postuler au concours de mannequins : le casting est ouvert aux jeunes femmes de plus d’1m72. Il suffit d’envoyer ses photos (en pied, en portrait de face et en portrait de profil) à l’adresse tahitifashionweeke@gmail.com. Les jeunes filles mineures doivent également fournir une autorisation parentale pour participer.

Les finalistes du concours se rendront à Milan pour rencontrer l’agence Brave Model Management, où elles auront l’occasion de se constituer un portfolio professionnel et de rencontrer de potentiels clients. Elles pourront ainsi suivre les traces de jeunes Polynésiennes à qui le concours a permis d’ouvrir de nouveaux horizons, comme Tia Wan, qui a remporté l’édition 2016 et que l’on voit défiler à Paris, Milan et New York, ainsi que dans de nombreux magazines et campagnes publicitaires.