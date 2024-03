Un nouveau directeur à l’IEOM en août prochain

Après quatre années au fenua, le directeur de l’IEOM Fabrice Duchesne partira au mois d’août, pour prendre la tête du bureau de Nouméa. Il sera remplacé par Thierry Beltrand, actuellement en poste en Guadeloupe.

Fabrice Duchesne quittera la Polynésie au mois d’août après quatre ans en tant que directeur de l’Institut d’émission d’outre-mer à Papeete. Il est appelé à exercer les mêmes fonctions à Nouméa.

Son remplaçant est Thierry Beltrand, actuellement directeur de l’IEODM-IEOM en Guadeloupe depuis deux ans et demi. Auparavant, il a été directeur de la Banque de France à Limoges, mais il a passé l’essentiel de sa carrière au sein de l’IEDOM et l’IEOM, dont il a dirigé les antennes de La Réunion, de Nouvelle-Calédonie ( de 2009 à 2013) et de Mayotte.

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) assure le rôle de banque centrale dans les collectivités ayant pour monnaie le franc Pacifique : Nouvelle Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Cet établissement public français créé en 1966 a repris le privilège de l’émission de monnaie dans les territoires du Pacifique que la Banque d’Indochine détenait depuis 1888. Son conseil de surveillance est présidé par le gouverneur de la Banque de France. L’Institut est responsable de la mise en circulation, de l’optimisation du volume et de la qualité des billets en Fcfp, conduit la politique monétaire dans ces territoires, notamment en régulant le flux des liquidités des banques par le mécanisme de réescompte. Il gère aussi l’observatoire des tarifs bancaires, et participe à la lutte contre le blanchiment des capitaux.