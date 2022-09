Tahiti, invitée d’honneur du Grand Pavois de La Rochelle

Le Grand Pavois, salon nautique international de La Rochelle, a ouvert ses portes mardi. Pour fêter ses 50 ans, c’est la Polynésie française qui a été choisie pour être l’invitée d’honneur.

Ce salon qui se tient du 27 septembre au 2 octobre met à l’honneur Tahiti et les Iles du Pacifique. Cela regroupe Tahiti et les archipels de la Polynésie française mais également la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Hawaii, Rapa Nui, et la Nouvelle-Zélande.

Le fruit du travail d’une association et une aide financière du Pays

C’est l’association Pacifique France qui a été le moteur de l’organisation de cet évènement. Le Pays lui a apporté un soutien financier pour représenter le fenua dans les meilleures conditions. Elle a trouvé le soutien du Président du Pays, Edouard Fritch, pour un soutien financier de pour représenter, dans les meilleures conditions, le fenua. De plus, la CCISM a accompagné de nombreux exposants dans les démarches administratives et logistiques qu’implique un tel évènement.

Un lieu privilégié pour recevoir et promouvoir Tahiti

La délégation polynésienne est placée au cœur du salon nautique du Grand Pavois dans le hall d’honneur. À l’abri des perturbations climatiques métropolitaines, le public pourra découvrir durant les six prochains jours les divers entreprises et associations présentes sur le site. Une vingtaine de stands proposent de faire découvrir l’artisanat et les produits locaux emblématiques, mais pas que. Deux traiteurs sont également présents pour faire découvrir la gastronomie du fenua. Des stands d’associations et d’entreprises touristiques permettent de promouvoir le tourisme vers les archipels polynésiens. De nombreuses animations comme des concerts, représentations de danses traditionnelles et des ateliers culturels et d’initiation culinaire permettent de découvrir la culture et l’identité polynésiennes. Enfin, il faut noter la présence des 18 étudiants du BTS NDRC (négociation et digitalisation de la relation client) qui suivent leur formation sur Raiatea pour permettre la finalisation de leur projet éducatif.