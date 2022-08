Alice Parfait et son conjoint, le magicien Will Spade, ouvrent l’école de magie de Papeete à nouveau, dans leur propre local à Taunoa. Ils reprennent le flambeau du père d’Alice, le magicien Napoléon Solo qui avait ouvert une première fois cette école de magie en 1993, à la tête de « Tahiti Magic Show ». Pour cette rentrée ils reçoivent le champion de France 2011 de magie, Max Le Riochet, pour une série de représentations à l’école de magie de Papeete.

Will Spade en tête d’affiche du Tahiti Magic Show ouvre en septembre l’école de magie de Papeete avec sa partenaire Alice Parfait. Pour la première fois ils donneront cours et spectacles dans leurs propres locaux à Taunoa, mais ils parcourent les écoles de Polynésie depuis déjà cinq ans. Will Spade se dit être un des seuls magiciens de Polynésie a vivre entièrement de cette passion, nourrie depuis son plus jeune âge, bien qu’il connaisse un certain nombre d’amateurs de magie au fenua. Il est aujourd’hui sur le devant de la scène mais travaille main dans la main avec Alice, qui assure la gestion administrative et commerciale de la petite entreprise, en plus de travailler avec lui à l’écriture des spectacles, car Tahiti Magic Show c’est, pour elle, un héritage.

Rendre hommage à Napoléon Solo et à son univers

L’entreprise a été créée en 1993 par Napoléon Solo, à la fois magicien et clown bien connu de la Polynésie pour ses interventions dans l’émission Perete’i. Il était le père d’Alice Parfait qui a grandit en jouant le rôle d’assistante et connaît tous les rouages d’un spectacle bien ficelé. Elle partage avec Will l’écriture des spectacles et l’univers créé par Napoléon Solo et cette école c’est pour elle une façon de lui rendre hommage. Tant dans les spectacles que dans l’enseignement, ils réemploient le matériel et les tours créés par Napoléon Solo, qui avait adapté sa magie à la Polynésie avec une dose d’humour. Quant aux futurs et anciens élèves curieux de découvrir les locaux de Tahiti Magic Show en septembre, ils seront aussi plongés dans l’univers d’Harry Potter.

Max Le Riochet, champion de France 2011 de magie, pour la quatrième fois en Polynésie

Pour cette rentrée un peu spéciale, Will Spade partagera la scène avec le champion de France de magie 2011, Max Le Riochet, au cours de plusieurs représentations à l’école de magie de Papeete les 24 septembre, 1er,8 et 15 octobre. Il est originaire de Vendée dans l’ouest de la France et a toujours aimé voyager avec ses spectacles « à la découverte de nouveaux publics ». Les deux personnages, « différents et complémentaires », proposeront un spectacle destiné à un public peu nombreux pour mieux apprécier la magie. Pour Max Le Riochet c’est le meilleur moyen d’apprécier la « magie de salon » et la magie « close-up », des numéros de manipulation qui se réalisent à des distances réduites et demandent beaucoup plus de travail et de précision de leur part. C’est le quatrième séjour du magicien en Polynésie et le second qu’il partage avec Tahiti Magic Show.