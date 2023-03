Tahiti Magic Show : une scène et trois magiciens en avril

L’école de Magie « Tahiti Magic show » va proposer deux représentations inédites le vendredi 21 et le Samedi 22 Avril. Pour ces deux spectacles, le magicien Will Spade du Tahiti Magic Show partagera la scène avec Max Le Riochet et David Burlet., deux grands magiciens de l’Hexagone. Le premier est champion de France de magie et le second a participé à « La France à un incroyable talent » ou au « Plus grand cabaret du monde ».

C’est une grande première. Pour la première fois depuis l’ouverture de l’école « Tahiti Magic Show » d’Alice Watchel, la scène de l’établissement va accueillir deux représentations d’un grand show de magie. Des représentations qui vont faire cohabiter sur une même scène le seul magicien professionnel de Polynésie, Will Spade, avec Max Le Riochet et David Burlet. Le premier est déjà venu au fenua. Son parcours dans le milieu de la magie a démarré en 1997. Après avoir enchaîné les cabarets parisiens pour se perfectionner il est ensuite devenu chroniqueur magicien pour la chaîne TV Vendée avant de décrocher le titre de champion de France de magie en 2011 et de se produire dans le monde entier. Aujourd’hui, il pratique même l’hypnose et le mentalisme. David Burler, lui, a participé à plusieurs émissions télévisées comme « La France à un incroyable talent » ou encore « Le plus grand cabaret du monde » et se produira pour la toute première fois en Polynésie. Jongleur et comique hors pair, c’est un artiste aux multiples facettes. « On a trois personnalités, trois artistes complétement différents qui ont une approche de la magie vraiment particulière », précise la directrice de l’école de magie Alice Wachtel. Elle promet un spectacle unique : « C’est hilarant, c’est comique. Ils ont vraiment des personnages travaillés, car faire un tour, c’est bien, mais il faut savoir le mettre en scène, le présenter au public pour qu’il accroche justement. »

Ce spectacle est à découvrir à l’occasion de deux représentations : le vendredi 21 et le samedi 22 Avril au théâtre de l’École de Magie du Tahiti Magic Show à Taunoa. Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook de l’école.