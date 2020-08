Tahiti Nui 3×3

Le basket de rue, ou « playground » revient en force, avec un événement organisé samedi 8 août par la Fédération tahitienne de basket-ball et l’un de ses meilleurs joueurs de tous les temps, Georgy Adams. Désormais reconnu et pratiqué dans le monde entier, le « 3×3 » sera discipline olympique aux JO de Paris 2024. La fédération veut encourager sa pratique en Polynésie, notamment dans les quartiers prioritaires. Samedi toute la journée, les matchs et les concours de dribble, de dunk et de tir ouverts à tous se succéderont place Vaiete, pour donner un nouveau souffle au basket tahitien.

Samedi 8 août de 8 heures à 22 heures, la place Vaiete se met au « 3×3 », cette forme de basket-ball à trois joueurs, un demi-terrain, un seul panier, et des parties explosives de 10 minutes. Héritier du « playground » informel qui a révélé tant de grands joueurs de la NBA, le « 3×3 » est désormais une discipline à part entière, encadrée par les fédérations et appelée à devenir discipline olympique aux Jeux de Paris 2024. Le jeu a tous les atouts pour se développer facilement en Polynésie, estiment Ariimarau Meuel, cadre technique de la fédération, et Georgy Adams qui est responsable du développement de la discipline au sein de la Fédération tahitienne de basket-ball.

Et pour donner l’impulsion, Georgy Adams a mis sur pied l’événement de samedi, ouvert à tous, avec non seulement des matchs, mais aussi des concours de dunks, de tirs et de dribble, sous l’œil des arbitres de la fédération, mais aussi des animations et de la musique. Il suffit de venir le matin et de s’inscrire.

La fédération veut faire du « 3×3 » un outil de cohésion sociale, pour « combattre l’oisiveté et les addictions par la pratique régulière du sport, et orienter les jeunes talents vers les clubs », dit Georgy Adams qui travaille avec les communes dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). Un planning de matchs inter-quartiers et de matchs en open est déjà prêt, d’octobre 2020 à juin 2021. Il met également sur pied un programme pédagogique avec la DGEE pour former les enseignants des 5 archipels, « notamment aux Tuamotu où les équipements sont rares ». La fédération est en discussion avec deux partenaires pour fournir des chaussures aux enfants les plus démunis.

Et puis, dit Georgy Adams, cette pratique pourra peut-être détecter de nouveaux talents et servir de tremplin vers la filière de haut niveau.