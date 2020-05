Tahiti Nui Travel : mise au point de Frederick Grey

Le groupe TNT a demandé un droit de réponse à La Dépêche de Tahiti qui avait révélé le dépôt de bilan de l’agence de voyage, et l’a fait parvenir à tous les médias polynésiens.

Un courrier dans lequel Tahiti Nui Travel apporte quelques précisions. L’agence de voyage a « en effet déclaré son état de cessation des paiements auprès du Tribunal mixte de commerce de Papeete. Cette déclaration constitue tout simplement une obligation légale, compte tenu de la situation actuelle purement comptable du Groupe TNT, qui est évidemment frappé par cette crise sanitaire et économique sans précédent, à l’instar de nombre de sociétés polynésiennes, notamment dans le secteur hôtelier et touristique. »

De fait, la réglementation impose cette déclaration de cessation de paiement sous 14 jours, lorsque le passif exigible dépasse la trésorerie. La direction de TNT rappelle qu’« aucun redressement judiciaire n’a, pour l’instant, été décidé par la juridiction commerciale ». Une audience doit se tenir sous quinzaine.

« On rappellera utilement que M. Frederick Grey a investi, entre 2012 et 2019, près de cinq milliards de Francs pacifique dans l’économie polynésienne, au travers de ses différentes sociétés, et qu’il a notamment repris le Groupe TNT en 2016 (avec près de 150 salariés) », poursuit la lettre qui précise que « Frederick Grey n’a aucune intention de vendre à ce jour le groupe TNT ».