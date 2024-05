Tahiti Pro : Vahine dans l’histoire, Mihimana plein d’espoir

Entre les vagues de près de 4 mètres, les tubes en série, et les performances exceptionnelles des locaux, Teahupo’o a répondu à toutes les attentes ce jeudi. À commencer par celles de Vahine Fierro, qui n’a fait qu’une bouchée de l’élite de la WSL et qui est devenue, à 24 ans, la première Polynésienne à s’imposer sur l’étape tahitienne de la WSL. Mihimana Braye tentera ce jeudi de se mettre dans son sillage. Il s’en est donné les moyens en éliminant le numéro 1 mondial Griffin Colapinto. Qu’importe s’il doit affronter le redoutable John John Florence en 16es de finale, le Polynésien de 28 ans l’a dit sur le plateau de Radio1 : s’il se « connecte » de nouveau à Teahupo’o, la magie peut opérer.

Le swell tant attendu était bien au rendez-vous, dans la passe de Hava’e ce mercredi. Et comme le public l’espérait, il a profité aux deux Polynésiens engagés dans cette Shiseido Tahiti Pro. À commencer par Vahine Fierro, impressionnante d’aisance dans la petite houle de samedi, et tout simplement royale pour cette deuxième journée. Molly Picklum en quarts, Tatiana Weston-Webb en demies, puis en finale Brisa Hennessy, nouvelle numéro 1 mondiale au passage… La surfeuse de Huahine n’a fait qu’une bouchée de l’élite WSL, rentrant dans ses heats et dans les tubes tête baissée et réagissant avec détermination les rares fois où la victoire aurait pu lui échapper. À 24 ans, elle devient la première Française à s’imposer à la Tahiti Pro – chez les hommes, c’est son coach, Jérémy Flores qui a signé la seule victoire tricolore en 2015 – et surtout la première Polynésienne à être couronnée à la maison, et dans une étape WSL. Historique, répètent les commentateurs, et surtout de très bon augure pour les JO. Vahine Fierro, très applaudie par son « sparring partner » Kauli Vaast ce mercredi, reviendra à Teahupo’o avec un statut de favorite en juillet.

Les vagues de près de 4 mètres ont aussi souri à Mihimana Braye, qui, après avoir gagné sa place dans le main event aux Trials, avait buté au premier tour sur un Italo Ferreira très en forme. Pour le surfeur de 28 ans, qui n’est, lui, pas qualifié pour l’épreuve olympique et pour qui cette Tahiti Pro sont des JO avant l’heure, il fallait absolument battre le numéro 1 mondial Griffin Colapinto pour espérer entrer dans le tableau final. Tâche des plus ardues, d’autant que l’Américain était très en forme : 9 vagues notées pendant le heat, dont 4 au dessus de 6.0. Le Polynésien, lui, a pris son temps, testé les nerfs de ses supporters jusqu’au bout, mais a réussi, en choisissant des lèvres particulièrement verticales et en parvenant à s’engouffrer au plus profond des tubes qui lui était offerts, à se « connecter à Teahupo’o », comme il l’avait prévu. Le demi-point d’avance sur Colapinto lui offre une place en 16es de finale, face à un autre adversaire de poids : John John Florence. Le très populaire Hawaiien est double champion du monde et numéro 2 mondial, mais surtout il est réputé à l’aise à Teahupo’o, où il a souvent brillé mais jamais gagné. Parmi les autres qualifiés, Gabriel Medina, Barron Mamiya, Italo Ferreira, Yago Dora, Jordy Smith, ou encore un certain Kelly Slater, 52 ans, opposé à un Ethan Ewing revanchard après sa chute difficile de l’an dernier passe de Hava’e. Que du lourd, mais rien d’inaccessible toutefois pour Mihimana, qui pourra profiter de nouveau, ce jeudi de conditions exceptionnelles au PK0.

©Jérôme Brouillet