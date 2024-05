Tahiti Pro : Mihimana Braye élimine le numéro 1 mondial

Le Polynésien de 28 ans a sorti ce mercredi midi Griffin Colapinto en tableau de repêchage de la Shiseido Tahiti Pro. Grâce à ses take-off très engagés et des tubes profonds, il signe un joli 15.10 contre 14.57 pour l’Américain. Mihimana Braye se qualifie pour les seizièmes de finale de l’étape WSL. On ne connait pas encore le nom de son adversaire, tout dépendra des résultat des autres tours éliminatoires. Il tentera de se mettre dans le sillage de Vahine Fierro qui a été ce matin la première Polynésienne à remporter cette compétition et une étape du Championship Tour.

Lire aussi : Vahine Fierro, première Polynésienne à remporter la Tahiti Pro