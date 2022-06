Tatauraa Pererure : quels surfeurs Tahitiens participent au challenge de Teahupo’o ?

Le challenge amical Tatauraa Pererure Horue i Teahupo’o a débuté ce vendredi sur le spot mythique de la presqu’île. Une douzaine de locaux ont passé l’épreuve des trials ce matin pour rejoindre les surfeurs du Collectif France olympique en phases finales. Parmi les qualifiés, Manakei Kahiha, Jocelyn Poulou, Kevin Bourez ou Toaura Haumani.

Cette rencontre amicale, annoncée il y a quelques semaines par les fédérations françaises et tahitiennes, a pour but de familiariser les surfeurs avec la vague de Teahupo’o, les amener à « se surpasser et se challenger » pour les préparer aux JO 2024. Parmi la quinzaine de surfeurs et surfeuse du collectif France Olympique, plusieurs Tahitiens : Mihimana Braye, Kauli Vaast, et Vahine Fierro, qui font donc partie de l’équipe tricolore aux côtés de Maxime Huscenot ou Pauline Ado. Mais les organisateurs de ce « challenge inédit » tenaient à faire entrer dans la compétition d’autres locaux, fin connaisseur du spot mythique de la presqu’île, au travers de deux tours de trials. Des 12 candidats en lice, seuls huit ont été retenus ce matin. Manakei Kahiha, Jocelyn Poulou, Kevin Bourez et Toaura Haumani ont chacun gagné leur « heat » de 25 minutes. Maunakea Hioe, Enrique Ariitu, Armel Pujol, et Haumana Ateni les ont rejoints à l’issu du second tour.

Place aux phases finales : les surfeurs s’affronteront en poule jusqu’à samedi midi, avant les demies et la finale, programmée à 15 heures demain. Côté dames, pas de trials : les 4 surfeuses du Collectif France olympique, dont fait partie Vahine Fierro, ont été rejoints par Kohai et heimiti Fierro, ainsi que par Camille Liets. Les sept surfeuses tahitiennes et françaises réparties en 2 séries s’affronteront à 13h20 et 14h50 ce vendredi dans des matches de poule.Là encore, c’est samedi après-midi, à 14h30, que sera sacrée la gagnante du challenge. La remise des prix se fera dans la foulée au PKO.