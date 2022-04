Tauhiti Nena appelle à voter Marine Le Pen

Après une réunion ce lundi, Hau Ma’ohi Ti’ama, la formation politique de Tauhiti Nena, appelle à l’unanimité à voter pour Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. Avec des arguments qui mériteraient d’être un peu plus travaillés.

Tauhiti Nena, interrogé par Tahiti Infos à la sortie d’une réunion avec ses soutiens, lundi à la mairie de Papeete, annonce qu’ils ont décidé à l’unanimité d’appeler à voter pour Marine Le Pen au scond tour du 23 avril prochain. Il s’est félicité d’avoir, en un mois et demi, suffisamment mobilisé pour Eric Zemmour, au point que c’est en Polynésie que le leader de Reconquête ! a obtenu proportionnellement le plus de parrainages ; et c’est à Takakoto qu’il a fait son meilleur score national avec 74% , ce qui en dit sans doute plus long sur la mainmise du maire sur ses électeurs que sur leurs opinions réelles.

« Aujourd’hui Eric Zemmour appelle à soutenir Marine Le Pen, donc on a décidé d’être cohérent et de suivre, » dit Tauhiti Nena qui appelle ses électeurs, les abstentionnistes et les indécis à faire de même. Au nom d’une logique un peu capillotractée, quand même : « pour ne pas avoir la retraite à 65 ans » qu’Emmanuel Macron prévoit dans sa réforme, l’ex ministre oubliant que la Polynésie est autonome en matière de travail et de prestations sociales, et « pour ne pas avoir le pass vaccinal et la 4e dose » que Macron voudrait imposer dès sa réélection, il en est certain. Marine Le Pen serait « pour une autonomie renforcée », assure-t-il. Tauhiti Nena lance aussi un appel à voter pour le Rassemblement national aux femmes et « à ceux qui veulent donner du pouvoir aux femmes », en contradiction flagrante avec les convictions d’Eric Zemmour qui, depuis des années, n’a de cesse de les renvoyer à la cuisine et la nurserie. Peu importe, sans doute, car il a les yeux fixés sur les législatives de juin et les territoriales de l’an prochain. À l’avenir, il pense que « Marine Le Pen et Eric Zemmour sont suffisamment intelligents pour comprendre qu’il faut qu’ils travaillent ensemble. » Pour Tauhiti Nena, tout autre vote le 23 avril équivaut à « soutenir le gouvernement d’Édouard Fritch. »