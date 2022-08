Taure’are’a tour : des animations gratuites pour les jeunes de Tahiti et Moorea

©Direction de la Jeunesse et des sports

Le ministère de la jeunesse organise le Taure’are’a tour qui s’étale sur plusieurs week-ends d’août à octobre dans de nombreuses communes de Tahiti et à Moorea. Il s’agit de journées offertes à la jeunesse avec des activités « sportives, fun et ludiques ». Un avant goût du Festival de la jeunesse annoncé pour le mois de novembre.

Le Taure’are’a tour a débuté le jeudi 4 août à Punaauia sous l’impulsion du ministère de la Jeunesse et des sports. Pour sa première édition, l’événement touchera « 3 000 jeunes âgés de 13 à 25 ans » selon le ministère. Des activités « sportives, fun et ludiques » seront organisées avec un accès gratuit. Au programme, du e-sport – jeux vidéo mobiles, réalité virtuelle, programmation – des tournois sportifs – football, volleyball, danse, free-style BMX, rameur indoor, cross fit tu’aro ou laser game – un « tournoi de DJ’s » ou encore des actions de sensibilisation autour du tri ou de la santé seront proposés dans les différentes communes. L’événement s’installe pour deux à trois jours à chaque fois, et le prochain rendez-vous est donné à la pointe Vénus, à Mahina du 19 au 21 août. C’est l’occasion pour le ministère d’inviter les jeunes à participer au Festival de la jeunesse organisé du 2 au 4 novembre prochain à Papeete.

Programme du Taure’a tour Punaauia du 4 au 6 août Mahina du 19 au 21 août à la pointe Vénus Paea du 26 au 28 août au stade Manu ura; Taiarapu-Est du 2 au 4 septembre au complexe sportif de Tautira; Taiarapu-Ouest du 9 au 11 septembre à Pu’unui; Teva i uta du 16 au 18 septembre au complexe de Mataiea; Arue du 16 au 18 septembre au complexe sportif Boris Léontieff; Faa’a du 30 septembre au 2 octobre à Vaitupa ou au Stade Ganivet; Hitiaa o te ra du 7 au 9 octobre au complexe sportif de Papenoo; Moorea du 14 au 16 octobre au parc de Temae; Papara du 21 au 23 octobre au parc d’Atimaono Pirae du 218 au 30 octobre au Parc Aorai Tini hau. Le Festival de la Jeunesse lui se déroulera à la suite de ces rendez-vous, du 2 au 4 novembre à Papeete.