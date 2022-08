Nouvelle-Calédonie : Arrivée ce jeudi du détachement aérien composé de Rafales

Demain, jeudi 11 août, arriveront les forces aériennes envoyées depuis l’autre côté du globe afin de participer à un exercice international nommé « Pitch Black 2022 ». Avant cela, l’escadron aura testé sa capacité de déploiement depuis l’Hexagone, son opérabilité inter-armées sur plusieurs missions dans le ciel calédonien, et effectué plusieurs rencontres et survols du territoire pour le bonheur du public.

Arrivée prévue demain, jeudi 11 août, pour les deux Airbus A330 MRTT de ravitaillement, les deux Airbus A400M de transport, et les trois chasseurs Rafales en approche depuis l’Hexagone. Après une mission de projection de puissance qui vise à déployer une force aérienne depuis l’Hexagone jusqu’à la Nouvelle-Calédonie en moins de 72 heures, l’escadrille se posera sur la base aérienne 186 de Nouméa.

Du 11 au 17 août, la force aérienne dépêchée sur le Caillou profitera de sa présence pour effectuer plusieurs exercices et rencontres, avec de nombreux survols du territoire prévus, mais aussi une rencontre avec les classes de défense calédoniennes sur la base aérienne de la Tontouta le lundi 15 août. Concernant les missions d’entraînement du contingent aérien, ils participeront peu de temps après leur arrivée à un exercice interarmes sur Koumac en présence de plus de 160 personnels des Forces Armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC).

Le 17 août, départ pour l’Australie en vue de l’entraînement « Pitch Black 2022 » en présence de forces multinationales, regroupant plus d’une centaine de chasseurs et pas moins de 2500 aviateurs de différents pays. Lors du retour vers l’Hexagone, un autre exercice, PEGASE, attend les équipages en Indonésie et à Singapour.

Les Calédoniens pourront voir passer une formation composée de trois Rafales, un A330 et un A400M à Hienghène, Bourail et l’Île des Pins en début d’après-midi, puis baie des Pirogues, la baie de Boulari, Sainte-Marie, l’îlot Amédée, l’Anse Vata, la baie des Citrons, l’Orphelinat et la Moselle en fin d’après-midi le samedi 13 août, au-dessus de la foire de Bourail le dimanche 14 août, dans le ciel de Lifou, dans le cadre d’un exercice, le mardi 16 août. Les avions militaires regagneront le territoire français le 18 septembre après des escales en Indonésie, à Singapour et sur la base aérienne française aux Emirats Arabes Unis.

Ce n’est pas la première fois que l’Armée tente l’exploit de déployer des Rafales depuis l’Hexagone. En juillet 2021, une opération similaire, l’opération l’opération Heiphara, avait été réalisée entre Paris et la Polynésie.

