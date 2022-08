Yvonnick Raffin parle commerce, santé et fiscalité à Nouméa

Le ministre des Finances et de l’Économie est en visite en Nouvelle-Calédonie, où il doit participer à une réunion du Forum des îles du Pacifique. Mais il a d’abord été reçu par le président Louis Mapou et plusieurs membres de son gouvernement. L’occasion d’avancer dans le projet de marché commun, mais aussi de s’aider mutuellement sur les réformes importantes en cours à Nouméa comme à Papeete.



Des visites de « courtoisie » avant un sommet régional. Voilà le programme d’Yvonnick Raffin, à Nouméa depuis le début de la semaine, pour participer à une réunion des ministres de l’économie du Forum des îles du Pacifique. Mais avant ce rendez-vous officiel, le ministre polynésien a été reçu par le président du gouvernement calédonien, Louis Mapou, et par plusieurs membres de son gouvernement, qui mêle élus indépendantistes et loyalistes. Il s’agit bien sûr de parler de la coopération entre les deux collectivités du Pacifique, dans la lignée de la visite de Vaimu’a Muliava au fenua fin juin. Le responsable de la coopération régionale au sein de l’exécutif calédonien le rappelle : l’objectif est d’avancer vers un accord de libre échange et donc de marché commun entre le fenua et le Caillou, mais ces discussions se sont aussi élargies à d’autres sujets.

Vers une révision « commune » de la convention fiscale avec Paris

Les discussions commerciales amènent d’abord les deux collectivités à « s’interroger » sur leur convention fiscale avec la France. « On va voir à quel moment on pourrait porter ensemble cette révision, à l’avantage de nos deux territoires », précise Vaimu’a Muliava dans une prise de parole enregistrée à l’issue de sa rencontre avec Yvonnick Raffin. Ces échanges ont aussi amené les responsables politiques à mettre sur la table leurs réformes respectives du système de santé, et notamment leur composante numérique, de même que celles de la fiscalité, important chantier à Nouméa comme à Papeete. « L’occasion se présente d’échanger, de faire des retours d’expérience, et voire comment on peut travailler ensemble, en respectant l’écosystème de chacun, mais avec une trajectoire partagée », reprend le membre du gouvernement calédonien.



Intégration régionale

Pour parler de ces sujets, Yvonnick Raffin a pu échanger avec son homologue Yannick Slamet, en charge du budget et des finances calédoniennes, ainsi que du secteur de la santé, avec Adolphe Digoué, responsable de l’économie, du commerce extérieur, ou de l’énergie, autre portefeuille du ministre polynésien. Ou encore avec Gilbert Tyuienon, maire de Canala et membre du gouvernement en charge de la fiscalité et du transport à Nouméa. Des rencontres informelles avant une réunion beaucoup plus officielle : si Yvonnick Raffin a fait le voyage jusqu’à Nouméa, c’est surtout pour participer à la réunion des ministres de l’économie du Forum des îles du Pacifique pour parler d’une coopération régionale plus large. Et là aussi, le partenariat avec le Caillou pourrait s’avérer utile : Nouméa a déjà tissé des liens très serrés avec d’autres pays de la région, notamment en Mélanésie, mais aussi avec le Nouvelle-Zélande, et l’Australie. Comme l’a souligné Louis Mapou, il serait incompréhensible pour la Calédonie de renforcer sa coopération avec ces pays, et de ne pas le faire avec le fenua :



Les discussions avec la Calédonie devraient prendre une tournure plus concrète lors de la visite du président Louis Mapou à Tahiti, d’abord prévue pour le mois d’août, mais qui devrait finalement attendre quelques semaines de plus.