Te ti’aturi nei : « on ne vous oublie pas »

Comme l’an passé, la fondation Te ti’aturi nei de Mareva et Paul Marciano a distribué deux sortes de paniers alimentaires : l’un pour soutenir les familles avec des enfants pendant les vacances scolaires et l’autre pour leur offrir un beau repas de Noël. La fondation s’est mobilisée pour mener cette opération à Bora Bora, Tahiti et Moorea en cette période particulière de crise.

La fondation Te ti’aturi nei – Paul et Mareva Marciano a distribué 350 paniers alimentaires à des familles repérées au préalable. La démarche est simple et reproductible chez vous : « En faisant le tour de l’île on est allé directement dans les foyers, un par un, et c’est en discutant plus longuement que d’autres familles nous ont orienté », explique Charlotte Girard, responsable de l’antenne polynésienne de la fondation. « C’est comme ça qu’on fonctionne, on va sur la route, on voit un quartier, on s’arrête et on discute, ainsi de suite. » Équipés d’un bonnet de Noël et la benne de leur camionnette blanche chargée de dizaines de paquets, les bénévoles ont distribué deux types de paniers : l’un est destiné à soutenir les familles avec enfants qui ne vont pas à la cantine scolaire pendant les vacances ; l’autre se compose de douceurs pour un repas de Noël chaleureux « spécialement composé par les époux Marciano », indique Charlotte Girard.

Une action plus nécessaire que jamais

L’organisation caritative existe depuis 2016 aux États-Unis et 2018 en Polynésie. Elle y mène des actions tout au long de l’année à destination des personnes les plus vulnérables, contre la violence et pour la solidarité. Cette année il semblait indispensable de renouveler les opérations de Noël : « ces familles sont durement affectées par la crise sanitaire et économique, rappelle Charlotte. Elles ont soit perdu leur emploi soit perdu un proche qui apportait le seul revenu de la famille. Pour nous c’était important de leur apporter cette aide et de leur dire, on ne vous oublie pas, on est là pour vous ». La distribution continue aujourd’hui jusqu’aux alentours de 15 heures sur la côte Est de Tahiti, après quoi les bénévoles retrouveront leurs propres familles pour le réveillon.