Aux Marquises, un compte à rebours sur les concessions d’électricité

Les concessions d’électricité de Hiva Oa, Nuku Hiva, et Ua Pou prennent normalement fin le 31 décembre. Les trois communes, qui avaient pourtant entamé leur procédure de renouvellement dès 2019, n’ont été convaincues par aucune offre et espèrent obtenir d’EDT-Engie un répit de quelques mois pour faire leur choix. Mais le concessionnaire s’est lui préparé pour un retrait au 1er janvier ou pour un renouvellement complet de la concession pour 10 ou 20 ans. La dernière semaine de négociation s’annonce électrique.

Lire aussi : Te uira api no Raromatai, une naissance et un baptême

Qui va gérer l’électricité des Marquises au 1er janvier ? La question commence à inquiéter à Ua Pou, Hiva Oa ou Nuku Hiva. Les trois îles sont depuis de longues années sous concession EDT, et avaient entamé, dès 2019, la préparation du renouvellement de leur DSP, normalement prévu pour 2020. Fatu Hiva et Tahuata, jusque là en régie, avaient même rejoint le mouvement : chacune son appel d’offre mais la procédure et les cahiers des charges avaient été préparés en commun, avec l’aide de la Codim et d’un cabinet spécialisé. Sauf qu’aucune des offres reçues – celles d’EDT-Engie, d’Énergie des îles, (une alliance entre Cegelec et la Polynésienne des eaux) et Uira Mana – n’a entièrement convaincu. En septembre, les trois îles sous concessions se sont accordées pour repousser de trois mois la fin des concessions. La loi leur permettait de pousser jusqu’à un an de plus, mais ce laps de temps était alors jugé suffisant pour mieux peser les offres, valides jusqu’à début février. Ou encore étudier la mutualisation complète de leurs services de l’énergie, au travers d’une DSP commune ou de la création d’une société dédiée.

Report refusé

Depuis, « la réflexion a avancé », assurent les mairies, mais aucune décision n’est tombée. Au 31 décembre minuit, la concession d’EDT prend donc théoriquement fin, et la gestion du réseau et des moyens de production doit être transféré aux communes, avec le matériel et les employés qui y sont attachés. Que se passera donc au 1er janvier ? À moins de 10 jours de l’échéance personne ne le sait. Pour Ua Pou, Hiva Oa et Nuku Hiva, la solution la plus confortable serait de prolonger de nouveau la concession d’EDT de quelques mois. Ce que permet la loi, qui a fixé sur décision de l’assemblée, à fin septembre, la date maximale de report. Encore faut-il convaincre le concessionnaire et c’est loin d’être acquis. EDT dit ne pas s’être préparé à cette éventualité et rappelle qu’une année, même incomplète, de concession supplémentaire aurait impliqué une certaine organisation en amont. Les courriers aux usagers seraient prêts pour expliquer que, passé le 1er janvier, l’opérateur historique retransfère à la commune la responsabilité du réseau.

« Pas de coupure au 1er janvier »

La filiale d’Engie affiche pourtant sa volonté de continuer à gérer le système électrique des trois communes, mais à condition qu’elles signent pour 10 à 20 ans comme le prévoient les procédures d’attribution de la délégation. La porte semble ouverte aux négociations mais pas question, à l’heure actuelle, de se contenter d’un report de quelques mois. Une position affichée, aussi, du côté des Raromatai, où quatre communes ont décidé, après avoir mené une procédure d’appel d’offres, de se passer des services d’un concessionnaire en créant leur propre société d’exploitation. De quoi appeler EDT à la prudence sur ses autres marchés. À la mairie de Nuku Hiva, le tavana Benoit Kautai veut rassurer : « Les discussions ne sont pas rompues, nous sommes des gens responsables, il n’y aura pas de coupure de courant au 1er janvier ». Sans expliquer comment ce nœud électrique va se dénouer.