Te Vaiete : le nouveau centre d’accueil des SDF a été inauguré à Mamao

Après des années d’attente, de recherche de financement, et de coups de gueule de père Christophe, le nouvel accueil de jour a été officiellement ouvert, ce vendredi sur un terrain du Pays tout proche du Parc Expo. Le nouveau centre doit permettre de servir 80 repas par jour, mais aussi proposer aux sans domicile fixe des douches, machines à laver, salles de formations, cuisine pédagogique et accès à des soignants, ou des travailleurs sociaux.

Certains l’attendaient depuis de longues années, Père en Christophe en particulier. Le vicaire de la cathédrale, dont le bureau a été aménagé à l’entrée du nouveau centre pour « veiller au grain », ne cachait pas sa satisfaction, ce matin, à l’ouverture des grilles de l’accueil Te Vaiete. Après plus de 20 ans d’activité, la précédente structure, dans le centre-ville, n’était plus aux normes et surtout ne répondait aux besoins depuis longtemps. Mais entre les recherches de terrain – celui-ci, à Mamao, a finalement été mis à disposition gratuitement par le Pays -, de financement – les 260 millions ont été couvert par le mécénat et par l’Église – la conception et la construction, plutôt rapide, le projet de centre ‘api finissait par se faire désirer. Ce matin, il a donc été inauguré en présence de près de 300 invités, et bien sûr de sans domicile fixe. Un « peuple de la rue », comme ils se revendiquent, qui eux aussi attendait impatiemment l’ouverture de cette nouvelle structure.

Repas, douche, machines à laver, mais aussi salles de formations, cuisine pédagogique et accès à des soignants, des spécialistes de l’insertion ou des travailleurs sociaux… Les SDF de Papeete devraient trouver à terme de quoi « faciliter leur quotidien », souvent difficile… Mais aussi tenter de s’ouvrir de nouveaux horizons, même si certaines fonctionnalités du bâtiment ne seront exploitées que d’ici quelques semaines. La structure, elle, est bien terminée : les architectes Éric Raffis et Nelly Gay ont conçu un bâtiment avec de grands espaces, « un prolongement de la rue de Papeete », et, qui après le passage sous une large arche, « qui symbolise l’accueil », offre divers espaces souvent multifonctions. Seul élément qui n’est pas flambant neuf : la plaque en bois de l’accueil Te Vaiete, qui était installée depuis deux décennies près de la cathédrale.

Parmi les invités, de « généreux donateurs », plus ou moins discrets, mais aussi le président du gouvernement Moetai Brotherson, qui salue le travail des églises dans le domaine social et rappelle que selon lui, il n’y pas lieu de mettre une barrière entre les activités de service public et la religion en Polynésie. Même discours chez la ministre des Solidarités, Chantal Minarii Galenon, qui veut « travailler davantage » avec les congrégations religieuses, promet une participation de l’administration à la vie du centre, notamment sur la partie formation et orientation, et précise que d’autres structures, publiques, cette fois, sont là pour s’articuler avec ce nouvel accueil :