Téléphonie : Onati prié de proposer une offre d’itinérance équitable à Viti

Viti avait saisi l’Autorité polynésienne de la concurrence sur les tarifs de l’offre d’itinérance proposée par Onati. L’opérateur avait sollicité des mesures conservatoires en insistant sur le fait que les pratiques de la société Onati portent une atteinte grave et immédiate au secteur, aux consommateurs et à Viti. Une sollicitation que l’APC a entendue : elle ordonne à Onati de proposer à son concurrent une nouvelle offre tarifaire d’itinérance sous 10 semaines.

L’Autorité polynésienne de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de la société Onati, filiale du groupe OPT. Viti avait saisi l’APC en novembre dernier après avoir mis fin au contrat d’itinérance lui permettant de proposer ses services dans les îles. L’opérateur considère que les conditions tarifaires proposées par Onati en matière de prestations d’itinérance dans les archipels éloignés sont « excessives » et « disproportionnées ». Selon le communiqué transmis par l’APC, Onati « impose à Viti de couvrir le tiers du coût de couverture de ces îles » malgré des parts de marché réduites, « plus encore depuis qu’Onati a mis fin à la réduction tarifaire de 75 % consentie initialement pour tenir compte de la taille de Viti. » Pour l’Autorité de la concurrence, les conditions nécessaires au prononcé de mesures conservatoires imposées par la jurisprudence sont remplies puisque ces « pratiques portent une atteinte grave et immédiate au secteur de la téléphonie mobile, aux consommateurs et à Viti ». Dans l’attente d’une décision sur le fond, Onati dispose d’un délai « maximum de dix semaines à compter de la notification » de la décision de l’APC, pour proposer une nouvelle offre tarifaire d’itinérance à Viti.

Avec communiqué