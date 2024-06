Temanava Domingo, en route pour Miss France

Élue Miss Tahiti 2024 le 21 juin dernier, Temanava Domingo fait ses premiers pas avec la couronne mais commence également à penser à une autre élection : celle de Miss France. Présence scénique et préparation mentale vont être ses priorités dans les mois qui viennent.

Comment se prépare-t-on à un tel événement ? Temanava Domingo, couronnée Miss Tahiti vendredi dernier, fait ses premiers pas avec la couronne mais pense déjà à un autre objectif : le concours de Miss France. Même si la jeune femme de 22 ans assure qu’elle prend quand même le temps de profiter de chaque moment car on lui a suffisamment répété que cette année passait terriblement vite. D’ailleurs plusieurs rendez-vous l’attendent, elle et les trois autres lauréates, la première dauphine Mohea Roques, sa deuxième dauphine Kalani Li Chao Itchner et la Miss Heiva, Herehia Sanford. Le Heiva d’abord, du 4 au 20 juillet, les Jeux Olympiques avec l’épreuve de surf à Teahupoo où elles devront sûrement se montrer et enfin les îles où elles vont également faire une tournée. Mais entre ces événements, un autre objectif à ne pas oublier : la couronne de Miss France. Temanava Domingo n’aura pas à se contraindre côté sport, elle a toujours eu cette routine : 25 à 30 minutes de sport par jour, elle aime bouger. Côté alimentation, pas de problème non plus, elle a toujours eu une alimentation saine, axée sur les produits locaux. Concernant la préparation mentale avec la culture générale, la présence scénique, Temanava va continuer à être curieuse de l’actualité et faire des quizz pour se préparer. Mais avoir du charisme, ça s’apprend : « La présence scénique, ça se travaille, tu peux le travailler avec la danse, il y a des coachs sur les réseaux sociaux, tu peux regarder ça. Je pense qu’avec l’expérience, le règne comme Miss Tahiti va m’aider à avoir davantage confiance en moi sur scène. »

Diplômée de coaching professionnel, elle reconnait que cette formation l’a beaucoup aidée dans l’aventure de Miss Tahiti : « Le fait de prendre conscience de ce qu’il se passe autour de toi et en toi. Ça te permet d’avancer avec plus de sérénité quand tu vis des aventures comme Miss Tahiti. Là, l’expérience était géniale. J’ai adoré. J’ai pris du recul, j’étais moins dans la réaction mais plus dans l’action. Parfois on devient une boule de stress mais il faut se détendre pour trouver une solution. Avec le coaching, j’ai appris à me tourner vers la solution. Et j’ai été entourée de personnes qui se tournaient vers la solution. » Celle qui avait également été envoyée à Milan grâce au concours de la Tahiti Fashion Week, a également beaucoup appris de cette expérience. Le mannequinat est particulièrement exigeant physiquement et aujourd’hui, elle est « en paix » avec son corps. Première des Miss régionales à être élue pour le concours de Miss France en décembre, elle regardera bien sûr qui seront ses concurrentes mais avoir cette couronne, c’est aussi une question de timing. « Être élue Miss France c’est une question de timing et de travail. Travailler pour arriver à cette première marche du podium et faire confiance au timing de la vie. C’est rester disciplinée, garder ses habitudes. On a tendance à se relâcher une fois qu’on a le titre mais le travail continue. La ‘culture gé’, le sport, la présence scénique, les réseaux, c’est tous les jours. Donc c’est garder cette discipline et cet objectif en tête et ne rien lâcher. »