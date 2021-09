Tere Tahiti : la boutique en ligne pour le transports en commun

Le ministre des Grands Travaux, en charge des transports terrestres, René Temeharo, et Willy Chung Sao, président de la RTCT, ont lancé mardi matin la nouvelle boutique en ligne du réseau de transports en commun : Tere Tahiti.

Après la mise en service de l’application et du site internet Tere Tahiti en octobre 2020, la boutique en ligne du même nom est désormais ouverte. La société de Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT) qui exploite le réseau de transports collectifs Tere Tahiti met à disposition du grand public un espace de vente disponible 7j/7 et 24h/24. A partir d’un smartphone, d’un ordinateur, d’une tablette, les usagers peuvent désormais acheter des titres de transport ou recharger leurs cartes prépayées sur le site web www.teretahiti.pf ou l’application du même nom, et également avoir une information en temps réel sur les horaires et les itinéraires, pour une meilleure organisation des parcours, et pour limiter les temps d’attente aux arrêts. Cette démarche de modernisation est inscrite dans la délégation de service public de transports en commun pour l’exploitation du réseau des transports en commun terrestres réguliers et scolaires sur l’île de Tahiti conclue entre la Polynésie française et la SAS RTCT. Le but est de doter le service de transport en commun d’un système offrant un accès facilité aux usagers et ainsi de fidéliser la clientèle.

Parallèlement à la mise en circulation des bus électriques sur la ligne 23 desservant Tautira et Teahupoo, RTCT s’équipe en panneaux photovoltaïques installés au dépôt de bus de Taravao afin d’alimenter la station de rechargement des bus électriques de la presqu’île. Le ministre a donc profité du lancement de la boutique en ligne pour visiter ces installations permettant le rechargement des autobus électriques de la presqu’île.

Avec communiqué