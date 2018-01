Territoriales : le dépôt des listes du 12 au 26 mars

Le premier tour des élections territoriales se déroulera le 22 avril prochain. Le dépôt des candidatures sera ouvert du 12 au 23 mars au bureau de la réglementation et des élections au haut-commissariat.

Les élections territoriales arrivent à grand pas. Le premier tour a été fixé au 22 avril prochain. Le haut-commissaire a donc pris un arrêté lundi fixant la période de dépôt des candidatures pour le renouvellement général des représentants à l’assemblée. Le dépôt est ouvert du 12 au 23 mars du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 16 heures. Ainsi que le lundi 26 mars de 8 à 12 heures.

Seul le candidat tête de liste ou son mandataire peuvent déposer la candidature en personne au bureau de la réglementation et des élections au haut-commissariat. En cas de deuxième tour le 6 mai. Le dépôt des candidatures se fera le 23 avril entre 14 heures et 18 heures, et le 24 avril entre 8 heures et 18 heures.

C’est par un tirage au sort, le 28 mars à 9 heures, que sera établit l’ordre des listes sur les emplacements d’affichage. En cas de deuxième scrutin, le même ordre sera conservé.