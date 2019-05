The Voice et The Voice Kids : le grand casting a démarré à Tahiti

Xavier Vergès est de retour à Tahiti, comme l’année dernière, pour auditionner les jeunes talents polynésiens qui veulent tenter leur chance à The Voice France et The Voice Kids. Il a installé un studio au Tahiti Pearl Beach Resort & Spa de Arue, et reçoit les candidats à la candidature jusqu’au 31 mai. Il espère une centaine de personnes, parmi lesquelles il choisira celles qui participeront le 22 juin au Grand Casting Papeete 2019. Ce jour-là, c’est le producteur artistique de The Voice qui viendra en personne, pour la première fois.

Dimanche, il recevait Noémie Thibout, 11 ans. Une voix déjà puissante dans un frêle corps de jeune fille, et des choix variés. S’accompagnant du ‘ukelele dont elle a commencé à jouer à son arrivée en Polynésie, il y a trois ans, elle a présenté ses versions de Shallow de Lady Gaga, Balance Ton Quoi d’Angèle, Si T’étais Là de Louane, et Creep de Radiohead.

« Elle a toujours chanté, dès qu’elle a su parler, » dit sa maman qui l’accompagnera en France si elle est choisie. Noémie a remporté le Fenua Kids Talent Show en mars dernier. Depuis, elle prend des cours de chant avec Bruno Demougeot et des cours de guitare avec Silvio Cicero.

Les auditions se poursuivent jusqu’à vendredi 31 mai, tous les jours y compris ce jeudi férié. Tous les détails sur la page Facebook Le Grand Casting.