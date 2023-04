The Voice Polynésie cherche ses candidats

L’étape de la présélection a démarré depuis le début du mois d’avril. Ouverte à tous, elle se poursuit encore ce soir au Be you et demain au Malabar à l’occasion de « Micro ouvert » .

Le Grand casting est de retour pour une troisième fois au fenua. Depuis la semaine dernière, le recruteur du Grand casting est sur place. Il propose aux artistes des auditions en journée et, à tous les amateurs de chanson, un « micro ouvert » en soirée. Objectif pour ce chasseur de voix, rencontrer un maximum de talents polynésiens, des adultes mais aussi des enfants avec des voix et des personnalités. « Tout le monde peux s’exprimer, précise Xavier Verges, le recruteur. Après il faut chanter juste ». La signature vocale est donc le critère principal mais le physique peut aussi peser dans la balance du casting de ce « divertissement télévisuel ».

Après les six « Micro ouvert » déjà organisé, le cru des candidats 2023 s’annonce plutôt bon selon le recruteur : « Je suis assez satisfait des rencontres que j’ai pu faire. Il y a quelques artistes locaux que j’attendais qui ne sont pas là, mais un casting comme ça, c’est aussi faire la place à de nouveaux talents ». Le casting des Kids a été particulièrement satisfaisant et « des petites perles » se sont déjà fait remarquer.

À la fin de cette première étape de présélection, une quarantaine de chanteurs, enfants et adultes confondus, seront sélectionnés pour participer aux castings polynésiens de The Voice & The Voice Kids qui aura lieu le 15 juin prochain face au public et surtout face à un membre de la production de The Voice France. Si vous souhaitez tenter votre chance, c’est encore possible, ce soir, à partir de 19h30 au Be You ou demain jeudi au Malabar.