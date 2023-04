Une cagnotte pour envoyer Mateo au Heiva i San Diego

Mateo Amoretti s’était révélé au grand public l’an dernier, en remportant le titre de champion du monde solo de ‘ori tahiti dans sa catégorie d’âge. Il a découvert la danse tahitienne lorsque sa famille s’est installée à Moorea. Fils de sportifs, Mateo est un compétiteur-né, et il veut à présent s’aligner au Heiva i San Diego. Une cagnotte a été ouverte pour l’aider à réaliser son rêve.

Aller aux États-Unis pour représenter la Polynésie dans une compétition internationale de danse traditionnelle : c’est l’ambition de Mateo, qui depuis son installation à Moorea il y a trois ans pratique le ‘ori tahiti avec passion. L’année dernière, une vidéo de Mateo dansant au Heiva des écoles devenait rapidement virale, et la Polynésie attendrie découvrait un petit viking de 9 ans qui maîtrise les pas et démontre déjà une endurance exceptionnelle. En novembre dernier, il remporte le championnat de ‘ori tahiti solo dans sa catégorie d’âge.

Fils de sportifs, Mateo fait aussi de la natation et du rugby, et tout ce qui se présente à l’école Maharepa (« la classe de CM1 de maîtresse Nina », précise-t-il), où il domine le cross depuis son arrivée. Mais c’est la danse traditionnelle qui est devenue sa vraie passion. À la sortie du confinement en 2020, raconte Mateo, « on est allé voir un spectacle, j’ai vu le petit garçon. Je me suis dit ‘Ah ouais c’est beau la danse tahitienne, ça change, j’ai envie de le faire’. J’ai essayé, ça m’a plu donc j’ai continué. »

« Ça leur a fait bizarre de me voir parce que j’ai les cheveux jaunes »

L’école de danse lui a fait bon accueil, même si Mateo reconnait que « au début, ça leur a fait bizarre de me voir parce que j’ai les cheveux jaunes, mais après ils se sont habitués. » Mateo évoque la camaraderie qu’il a trouvée dans le milieu de la danse, et son intérêt pour la culture polynésienne, la fabrication des costumes, la musique. Et il porte une admiration et une affection évidentes à ses professeurs Heifara et Herenui Papu, de l’école Heihere à Moorea, une appréciation partagée par sa mère, Virginie.

Depuis la rentrée de septembre 2022, Mateo s’est également inscrit à l’antenne du Conservatoire artistique à Moorea. Son nouvel objectif, c’est de participer au Heiva i San Diego qui se tient en août prochain et, pourquoi pas, au prochain Heiva i Paris. Comme à Tahiti en novembre, il devra présenter une improvisation d’une minute et demie.

C’est là que Virginie est entrée en action : page Facebook, dossier de subvention, recherche de sponsors parmi les entreprises privées (le Manava Beach Resort & Spa de Moorea a fait de Mateo l’un de ses ambassadeurs), et une cagnotte pour réunir les 5 000 dollars nécessaires au voyage.

Les parents de Mateo, issus de la natation de haut niveau, aident à lui conserver les pieds sur terre. Le garçon qui est devenu champion du monde à sa première compétition sait que « c’est du sport, on ne peut pas gagner à tous les coups. C’est bien aussi de perdre quelquefois, parce qu’après tu peux te corriger. »