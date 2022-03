Tiare Music Awards : « Rendez-vous en 2023 »

La cérémonie des Tiare Music Awards 2022 a eu lieu à Arue samedi. Entre les artistes, dont beaucoup ont été durement touchés par le Covid, et le public, qui a retrouvé les joies d’une scène sans pass, sans masque, et sans restriction planait de la « joie, de l’amour et du bonheur » de se retrouver.

Elle était très attendue, elle a tenu toute ses promesses. La première cérémonie des Tiare Music Awards a eu lieu ce samedi, à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resort de Arue, sous un ciel dégagé de nuages et de restrictions sanitaires. De quoi permettre à Tiare FM, Radio1 et SA Production d’offrir aux quelque 300 spectateurs une soirée d’exception. Un à un les lauréats des 6 catégories ont confié sur scène leur soulagement de pouvoir retrouver la scène et le public « sans masque, sans pass, et debout s’ils le veulent ». Leur reconnaissance, aussi, aux organisateurs, qui ont eu la volonté de mettre à l’honneur la musique locale. Leur satisfaction, enfin de pouvoir retrouver d’autres artistes polynésiens. Parmi ceux qui ont fait vibrer la scène des « TMA » pour cette première édition : Sheyn, spécialement arrivé de métropole pour la cérémonie, Koru et Manahune qui ont clôt la soirée en rythme et en beauté.

« Source de reconnaissance et de motivation »

L’artiste féminine de l’année, Raumata Tetuanui, « ne pensais vraiment pas qu’elle allait gagner ». « J’ai été agréablement surprise et je suis reconnaissante de cette récompense. » La jeune fille fait de la musique depuis plusieurs années avec sa famille et est étudiante à l’université. C’est à ses études qu’elle s’est consacrée pendant la crise liée au Covid et aujourd’hui ce prix « la booste, sourit-elle, et la motive à sortir son deuxième album. Il est plein de compositions, des compositions d’autres artistes et des duo également. »

Du côté des hommes c’est Silvio Cicero qui a reçu le prix de l’artiste masculin de l’année. « Dans mon cœur j’étais très très heureux quand on me l’a annoncé, c’était que du bonheur, de la reconnaissance ». L’auteur, compositeur et guitariste, était très heureux de retrouver le public, « comme tous les artistes ». « J’espère que ces Tiare Music Awards sont les premiers d’une longue série, indique Sylvio. « C’est une belle source de motivation pour continuer à faire ce qu’on fait. »

Une formule à reconduire

L’événement se prépare depuis plusieurs années maintenant, puisque le Covid a déjoué plusieurs fois les plans des organisateurs. Mais pas de doute, « c’est une réussite, pour Sonia Aline, nous sommes absolument comblés par la joie et le bonheur dont les artistes ont témoigné ce soir, ceux qui ont participé au spectacle et ceux qui ont été récompensés ». La liesse du public fait dire à la directrice générale de Radio1, Tiare FM et SA Productions que « la musique est essentielle dans notre vie », et elle « donne rendez-vous à tout le monde en mars 2023 pour la deuxième édition des Tiare Music Awards ».