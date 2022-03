Assemblée : le groupe Tahoera’a se fracture et disparait

Après plusieurs semaines de dissensions, deux élus orange ont quitté leur groupe, comme l’a appris Tahiti Infos. Ce qui provoque de fait la disparition du groupe Tahoera’a à Tarahoi.

Qui va démissionner en premier ? La question se posait depuis quelques temps au sein du groupe Tahoera’a à l’assemblée. Une majorité des huit élus orange de Tarahoi, dont la présidente de groupe Teura Iriti et l’ancien tête de liste Geffry Salmon, refusait de suivre le changement de nom – et de ligne – annoncé de longue date par le président du parti, Gaston Flosse. Un virage qui s’est concrétisé le 29 janvier, quand le Tahoera’a Huiraatira est officiellement devenu le Amuitahira’a o te nuna’a maohi. Malgré des discussions sur le sujet courant février, et l’insistance de Gaston Flosse, le groupe avait choisi de pas suivre.

Mais pas unanimement. D’après Tahiti-Infos, Sylviane Terooatea, Vaitea Le Gayic et Teura Tarahu, les trois seules élues du groupe qui souhaitaient rester fidèle au Vieux Lion dans son nouveau cap souverainiste, ont menacé en milieu de semaine de déposer leur démission. Ce seront finalement James Heaux et Vaiata Perry-Friedman qui quitteront le groupe en premier. Les groupes de Tarahoi devant être composés d’au moins 7 membres, les huit élus se retrouve donc dans le camp des non-inscrits, comme Félix Tokoragi, Nuihau Laurey et Nicole Sanquer. Le Tahoera’a, devenu Amuitahira’a, ne dispose donc plus de groupe à Tarahoi.