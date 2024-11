SCH et Slimane, premières têtes d’affiche du Tiki Fest 2025

Le Tiki Fest se développe et propose deux jours de concert, les 11 et 12 avril 2025 au parc Vairai. Studio87 a dévoilé le line-up de cette quatrième édition, avec SCH, Slimane, Bon Entendeur, Emma Peters, Feder et de nombreux artistes locaux dont Pepena et Nohorai. Un « DJ mystère », dont le nom sera dévoilé prochainement, est également attendu.

Deux jours de festival pour 12 000 spectateurs attendus, dont 400 sur un village camping… En 2025, le Tiki Fest monte d’un cran. Cette année, six artistes internationaux se produiront sur la scène du parc Vairai. La billetterie est ouverte sur www.tikifest-tahiti.com.

SCH, rappeur incontournable

Après avoir attiré Orelsan et Booba sur les deux précédentes éditions, le Tiki Fest épingle une nouvelle superstar du rap français à son tableau de chasse. Cette année, le public tahitien pourra écouter l’artiste marseillais SCH. Connu du très grand public pour sa participation au tube « Bande organisée » en 2020, il fait surtout figure de référence sur la scène trap depuis près de dix ans, et la sortie de sa première mixtape A7, un classique écoulé à 570 000 exemplaires.

Multicertifié par la SNEP (15 singles de diamant), lauréat d’une Victoire de la musique, juré de « Nouvelle école » sur Netflix, rappeur à la direction artistique et au phrasé reconnaissables entre mille, SCH est un artiste prolifique. Après avoir divisé son public de la première heure avec les sonorités teintées « club » de sa mixtape Autobahn dévoilée en 2022, l’artiste d’origine allemande vient d’effectuer un retour tonitruant. Fin mai, il a sorti son sixième album studio Giulio, prequel de sa trilogie à succès JVLIVS, qui décrit l’ascension fictive d’un jeune mafieux. Il vient d’annoncer la sortie du dernier tome, prévue pour début décembre 2024, quelques mois après avoir échappé à une tentative d’assassinat à la sortie d’un concert.

Amateur de références cinématographiques, capable de rapper le grand banditisme avec verve, comme de participer à des vidéos humoristiques sur YouTube, celui qu’on surnomme « le S » se produira pour la première fois au fenua.

Un DJ vedette, « artiste mystère »

Autre tête d’affiche, un artiste « mystère ». On n’en sait pas plus sur lui, si ce n’est qu’il s’agit d’un DJ de renommée internationale, pointure de l’électro et grand habitué des festivals.

Slimane, le chouchou du grand public

Le troisième tête d’affiche est Slimane. Originaire de la banlieue parisienne, révélé au grand public par sa victoire dans l’émission The Voice en 2016, ce chanteur au timbre si particulier mène depuis une carrière à succès. Il a notamment représenté la France au concours Eurovision en 2024, terminant à la quatrième place. Sa chanson Mon amour est d’ailleurs devenue la plus écoutée sur Spotify en 24 heures, avec plus de 2 millions de streams au lendemain de la diffusion du concours.

Il a aussi enregistré quatre albums studio, dont un en collaboration avec la chanteuse Vitaa qui s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Également juré de l’émission The Voice Belgique, Slimane fait aujourd’hui partie des chanteurs les plus médiatiques de la scène francophone. Il a été couronné meilleur artiste francophone des NRJ Music Awards 2024, quatre ans après avoir décroché une victoire de la musique. Une image écornée ces dernières semaines par deux plaintes pour agression sexuelle.

Bon Entendeur, Emma Peters, Feder et 14 artistes polynésiens

Parmi les artistes venus de l’étranger, le duo Bon Entendeur est le seul à s’être déjà produit au fenua. C’était en 2020, à l’occasion de la Beach Party du Studio87. Connus pour leurs remix d’anciens tubes, les producteurs tournent désormais à l’international. Autre DJ, invité, Feder. Il a connu le succès international il y a neuf ans, avec son tube Goodbye, aujourd’hui visionné plus de 148 millions de fois sur YouTube. Il a confirmé par la suite, avec les titres Blind (2015), Lordly (2016) et Breathe en 2017, année où il fut nommé parmi les meilleurs DJs de l’année.

Seule touche féminine parmi les invités internationaux de ce « line-up de légende » : la chanteuse Emma Peters. Cette jeune lilloise a percé sur YouTube, en reprenant des chanson de rap à la guitare. Elle a ensuite écrit et composé son premier album en 2022, lequel lui a valu une nomination comme révélation féminine aux Victoires de la musique. Son deuxième album est sorti cette année.

Enfin, le festival permet, comme chaque année, à de nombreux artistes polynésiens, issus de registres variés, de venir se produire devant plusieurs milliers de spectateurs. Cette année, le public pourra retrouver Pepena, Nohorai, Tuakana, Vaki, Raimana, Sam, Vanaka, T-Unit, Smada, Simon, Pony, Kouro, Foga, Saxochat, Analog Grammar et Nuno.