Tirs de missiles, survols d’avions… Pékin hausse le ton autour de Taïwan

Ce jeudi 4 août, quatre des cinq missiles balistiques chinois qui sont tombés dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon « auraient survolé l’île de Taïwan » et 22 avions de combat chinois sont brièvement entrés jeudi dans la zone de défense aérienne taïwanaise. Tokyo appelle à l’arrêt immédiat des manœuvres militaires chinoises. Les précisions de notre partenaire Europe1.

La visite de Nancy Pelosi sur l’île de Taïwan a déclenché la colère de la Chine. Ce jeudi 4 août, Pékin a lancé des exercices militaires d’une ampleur inédite autour de l’île. Parmi les cinq missiles balistiques lancés, les quatre d’entre eux qui sont tombés dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon « auraient survolé l’île de Taïwan », a annoncé jeudi le ministère japonais de la Défense.

Tokyo appelle à l’arrêt immédiat des manœuvres chinoises

Le Japon a déposé une réclamation auprès de la Chine par la voie diplomatique. Pour le ministère, c’est la première fois que des missiles balistiques chinois entraient dans la ZEE nippone. Le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi a appelé jeudi à « l’arrêt immédiat » des manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan.

« Les actions de la Chine ont cette fois un impact grave sur la paix et la stabilité de la région. Je demande une nouvelle fois l’arrêt immédiat de ces manœuvres militaires », a-t-il déclaré à des journalistes à Phnom Penh, où il participait à une réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean).

22 avions chinois ont survolé la zone de défense aérienne de l’île

Le ministre de la Défense taïwanais a annoncé quant à lui, lors d’un briefing consacré aux manœuvres militaires chinoises, que 22 avions de combat chinois sont brièvement entrés jeudi dans la zone de défense aérienne taïwanaise. Les systèmes de défense anti-aériens ont traqué les avions chinois, a-t-il ajouté sur son site internet. La Chine a lancé jeudi les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan.

Ces exercices militaires se déroulent dans six zones maritimes autour de Taïwan, au niveau de routes commerciales très fréquentées et parfois à seulement 20 kilomètres des côtes taïwanaises. La visite de Mme Pelosi est considérée par la Chine comme une provocation, un soutien aux partisans de l’indépendance de Taïwan et un reniement de la promesse des Etats-Unis de ne pas avoir de relations officielles avec l’île.