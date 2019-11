« Ton nom déjà », le deuxième clip de Vaimalama

Alors qu’elle fait visiter sa Polynésie aux 30 candidates à l’élection de Miss France 2020, Vaimalama Chaves n’en oublie pas de travailler sa « reconversion ». Ainsi Miss France 2019 a publié vendredi matin le deuxième clip de son titre inédit « Ton nom déjà ». Un air entrainant qui se laisse facilement retenir et qui est dédié aux lendemains de fête. Le premier album de Vaimalama, « Good Vaïbes » est attendu pour le début du mois de décembre. Et pour les plus impatients qui auraient peur de ne pas pouvoir se le procurer assez rapidement, il est déjà en précommande.