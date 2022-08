Tony Estanguet et une délégation de Paris 2024 à Tahiti dès jeudi

La présidence a annoncé dans un communiqué accueillir du 11 au 16 août Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour cette toute première visite au fenua, il pourra voir le site Teahupo’o en « configuration compétition », avec la Tahiti Pro. L’organisation des JO de surf à Tahiti sera officialisée par une convention signée lors de ce séjour.

Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë slalom, ancien porte-drapeau de la délégation française au JO, et surtout président du comité organisateur de Paris 2024 arrive au fenua pour sa toute première visite officielle depuis que Tahiti a été désignée pour accueillir les épreuves de surf des prochains jeux. Il sera accompagné du « directeur des sports de Paris 2024, médaillé olympique en tennis de table, Jean-Philippe Gatien, et du responsable de la communication, Christophe Proust » indique le communiqué.

Ce séjour du 11 au 16 août sera l’occasion pour la délégation de visiter le site de Teahupo’o, qui doit accueillir les heats olympiques 27 au 30 juillet 2024. La date du séjour n’est pas choisie au hasard : le spot mythique sera alors en pleine compétition, puisqu’il accueille l’Outerknown Tahiti Pro le dimanche 14 août. Tony Estanguet visitera également l’ensemble des sites concernés par les JO comme l’hôtel de Puunui qui doit accueillir les athlètes et leurs proches. La délégation ira aussi à la rencontre de la population, des autorités et de la communauté sportive notamment lors d’un tournoi de ping pong auquel participera Jean-Philippe Gatien le lundi 15 août. Et puis pour clôturer ce séjour, la délégation procèdera à l’officialisation de ces épreuves de surf par la signature de la convention cadre entre Paris 2024 et le Pays, ainsi que l’annonce de l’accueil du relais de la flamme, sur la plage de Taharu’u le mardi 16 août.

Avec communiqué.

