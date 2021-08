Top Dive offre ses réserves d’oxygène et de la main d’oeuvre aux services de santé

La direction et le personnel des clubs de plongée Topdive ont pris plusieurs initiatives pour participer à l’effort sanitaire. 27 000 litres d’oxygène localisés à Rangiroa et Fakarava sont disponibles. Les centres de plongée Topdive des Tuamotu ont limité la profondeur maximale des plongées à 30 mètres pour éviter absolument les accidents de plongée.

Tandis que les centres de plongée Topdive de Tahiti et Bora Bora ont été fermés, et ceux de Rangiroa et Fakarava partiellement fermés, des ressources sont disponibles et Topdive fait « contre mauvaise fortune bon cœur » : 27 000 litres d’oxygène, dont 10 000 à Rangiroa et 4 000 à Fakarava, seront mis à disposition des établissements hospitaliers de Tahiti et des dispensaires des îles. Des ressources humaines aussi : certains moniteurs « formés aux gestes de premier secours et en oxygénothérapie » se sont portés volontaires pour renforcer le personnel sur le front des hôpitaux. Le club de plongée a aussi proposé dans son communiqué du « Nitrox (Air enrichi en oxygène) en dernier recours ». L’entreprise se porte également volontaire pour coordonner une éventuelle action de l’ensemble des centre de plongée, qu’elle appelle à se porter volontaires, auprès des services hospitaliers.

