Tour Tahiti Nui : Taruia Krainer remporte la 6ème étape à domicile

Quatrième du classement général, Taruia Krainer s’est adjugé la 6ème étape du Tour Tahiti Nui à Pirae ce jeudi. Le vainqueur de l’an dernier devance le maillot jaune Axel Carnier et Nicolas Breuillard. Une belle victoire à domicile pour le coureur de l’équipe AS Fei-Pi.

La course est agitée dès les premiers kilomètres et plusieurs échappées prennent forme. C’est finalement Hervé Arcade (Team Punaruu Tamarii) et David Schavits (Nouvelle-Calédonie) qui parviennent à s’extirper après la descente du Tahara’a. Ils s’attaquent ensemble à la dernière ascension du jour, le Belvédère de Pirae. 15 secondes les séparent des leaders derrière.

Hervé Arcade parvient à déposer son collègue d’échappée mais ne résiste pas au retour de Taruia Krainer. Il est repris à 1 kilomètre de la ligne d’arrivée et c’est le vainqueur du Tour l’an dernier qui s’impose. Taruia Krainer est suivi de près par Axel Carnier le maillot jaune qui a consenti de gros efforts tout au long de la journée pour ne pas mettre sa tunique en danger. Taruia Krainer

Le podium de cette 6èmeétape est complété par Nicolas Breuillard qui profite d’une défaillance de Rayann Lacheny pour lui subtiliser la deuxième place au général.

Axel Carnier compte 1’51 minutes d’avance sur son coéquipier Nicolas Breuillard (Papeete Cycling Club). La victoire finale ne devrait plus lui échapper à moins d’un énorme retournement de situation.

Demain dernier jour de course avec deux étapes au programme. La première partira de 8h depuis la mairie de Papeete pour une arrivée prévue à midi au sommet de l’uranie après 42 kilomètres.

Si le beau temps le permet, une seconde étape achèvera cette 25èmeédition du Tour Tahiti Nui. Le départ sera donné à 20h en nocturne pour 22 tours et 48 kilomètres à effectuer dans Papeete.