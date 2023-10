Transition énergétique : nouvel appel à projet pour des fermes solaires

La Direction polynésienne de l’énergie vient de lancer son deuxième appel à projets pour la réalisation et l’exploitation de fermes solaires. Il porte, comme l’appel à projet précédent, sur 30 MWc. La priorité sera donnée aux projets qui combinent production d’électricité et production agricole.

La Direction polynésienne de l’énergie (DPE) lance une seconde tranche d’appel à projets portant sur 30 MWc (mégawatts-crête, c’est à dire la puissance maximale qu’une installation peut délivrer au réseau électrique). « Conscient de la pression croissante sur la disponibilité foncière », le ministère en charge de l’Énergie souhaite « attribuer la totalité de la tranche 2 en coactivité en renforçant de façon significative la pondération en faveur de cette dernière ». Traduction : les installations qui combinent production électrique et production agricole ou élevage seront favorisées.

Une volonté qui s’inscrit dans le cadre de la politique de développement des énergies renouvelables. La Polynésie française avait lancé, en 2021, un premier appel à projets portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques avec stockage, plus communément appelées “fermes solaires”, sur l’île de Tahiti. 17 projets avaient été présentés et quatre ont été retenus : Mahana O’Hiupe du groupe Siu, Manasolar du groupe Moux, ainsi que deux projets de la société Engie Renouvelables Polynésie. A eux tous, ils totalisent une puissance de 30,42 MWc, soit l’équivalent de près de toute la puissance photovoltaïque déjà installée à Tahiti. Ils devraient produire dès 2024, 37 gigawatts heures (GWh) par an pendant 25 ans, soit environ 6 % de la production totale annuelle d’électricité en Polynésie française, pour un prix de rachat moyen de 18,95 Fcfp/kWh.

Ce nouvel appel à projets a quant à lui un triple objectif : la réduction de l’impact des fluctuations du cours des hydrocarbures sur l’économie polynésienne, mais aussi la réduction des émissions territoriales de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité, et le renforcement de la production agricole locale. Le cahier des charges de l’appel à projets peut être obtenu dès le 17 octobre 2023 auprès de la DPE.