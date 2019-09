Tribunal administratif : le rapporteur public demande le réexamen d’un dossier rejeté par le Civen

Deux dossiers d’indemnisation des victimes du nucléaire, rejetés par le Civen, faisaient l’objet de demandes d’annulations de ces décisions. Dans ses conclusions, le rapporteur public a estimé que seul l’un d’entre eux pouvait faire l’objet d’une nouvelle expertise et d’une éventuelle indemnisation.

La dernière affaire de ce mardi sur laquelle avait à statuer le tribunal administratif portait sur deux demandes d’annulation de décisions prises par le comité d’indemnisation des victimes du nucléaire (Civen).

Le premier dossier concerne une personne qui se trouvait à Moruroa en 1975, soit un an après la fin des essais atmosphériques. Selon le rapporteur public, après septembre 1974, date du dernier essai atmosphérique, pour les personnes présentes à Moruroa, Hao, et Fangataufa, et aux Gambier, le Civen ne renverse pas forcément la présomption de causalité. Aucune étude avant 2010 ne précise le taux de radioactivité à Moruroa, a souligné le rapporteur public. Les données disponibles ne permettent pas au Civen de démontrer que ces personnes ont été exposées à un seuil inférieur à un millisievert qui fermerait la porte à l’indemnisation

Pour le rapporteur, « On estime que ces personnes ont le droit d’être indemnisées. On renvoie une expertise qui va estimer le préjudice, et en fonction de celle-ci on condamnera le Civen à indemniser la personne en fonction du montant donné par l’expertise. »

Concernant le deuxième dossier, il émane d’un ayant-droit d’une personne qui était en juillet 74 à Mataiea. Pour celui-ci, le rapporteur estime que pour l’heure, la preuve n’est pas faite qu’à cette époque les habitants de Mataiea ont été exposés à une dose supérieure à un millisievert. Le rapporteur rejette donc la demande concernant le dernier dossier.

Le délibéré sera rendu le 24 septembre.