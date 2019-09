Feti’i e Fenua, une enquête pour comprendre les mouvements de population en Polynésie

Initiée par l’INED (Institut national d’études démographiques), cette enquête vise à étudier les familles polynésiennes, leurs territoires, leurs mouvements et les relations familiales entre les différents membres. Les résultats de cette enquête inédite devraient être connus d’ici le premier semestre 2021.

Seront ciblées pour interrogation les personnes de 40 à 59 ans, car elles sont le relais parfait entre l’ancienne et la jeune génération. Elles devront répondre à un questionnaire qui peut prendre jusqu’à 45 minutes selon l’étendue de la famille. L’objectif est de pouvoir étudier précisément des mouvements et surtout les raisons qui poussent les familles à migrer dans le but d’ajuster les politiques publiques. Nicolas Prud’homme, directeur de l’ISPF, explique les objectifs de l’enquête.

Afin de mener à bien cette mission, pas moins de 15 îles vont être visitées. Certaines le seront même à l’aide d’un voilier pour pouvoir atteindre les endroits les plus isolés des Tuamotu-Gambier.

La première phase de collecte débutera dès le premier octobre jusqu’à la fin du mois de décembre, avant une deuxième phase prévue de mars à février 2020. Les vacances scolaires et les saisons climatiques ont été prises en compte pour une enquête la plus fiable possible. L’État et le Pays se sont dans un partenariat de 70 millions de Fcpf, dont la majeure partie servira à financer la soixantaine d’enquêteurs mobilisée.

Madgda Tomasini, directrice de l’INED en métropole, était présente et justifie le recours à cet organisme pour réaliser cette enquête sur un territoire polynésien très spécifique.

Cette enquête va apporter des éclairages au Pays afin de mieux orienter les politiques publiques et les besoins des familles parfois isolées. Cela permettra dans un second de temps de mieux répartir les équipements sur l’ensemble du territoire et d’éviter une trop grande concentration sur Tahiti. Au total, ce sont 6 000 foyers représentant près de 9 000 personnes qui devraient être interrogés.